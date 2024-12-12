«هب 71» تطلق باقة لدعم المستثمرين الأوائل في الشركات الناشئة

أعلنت «هب 71»، عن إطلاق باقة لدعم المستثمرين في الشركات الناشئة، والتي تعدّ مبادرة استراتيجية مصمّمة لتعزيز نموّ شبكات المموِّلين، وتمكين المستثمرين فيها من تأسيس شركات استثمارية قانونية، ضمن منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي.

وتقدّم الباقة حوافز مالية بقيمة 150 ألف درهم، وتوفر للمستثمرين في الشركات الناشئة مجموعة من المزايا التي تشجعهم على الاستثمار في شركات Hub71 الناشئة، خلال مراحل نموها المبكرة.

تمّ الإعلان عن باقة دعم المستثمرين في الشركات الناشئة خلال أسبوع أبوظبي المالي.

وإدراكاً لأهمية دور المستثمرين في الشركات الناشئة في دفع عجلة نموّ الشركات خلال مراحلها المبكرة، أنشأت Hub71 إطاراً شاملاً مُصمّماً لتعزيز فرصهم في تطوير شبكاتهم، وتأسيس شركات استثمارية في أبوظبي.

وتوفر Hub71 للمستثمرين في الشركات الناشئة بنية تحتية رقمية متكاملة، تتيح لهم التصويت على مشاريع الشركات الناشئة، والمساهمة في توظيف رأس المال لإدارة محافظهم الاستثمارية، ومتابعة أدائها بسهولة.

وعبر تعزيز شبكات المموّلين، وتبسيط العملية الاستثمارية، تهدف Hub71 إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في الشركات الناشئة، خلال مراحل النمو المبكرة، ما يسرع نموّ الشركات الناشئة، ويعزز قدرتها على توسيع نشاطاتها، ضمن منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.

وقال محمد البنعلي مدير تعظيم القيمة في Hub71: «نلتزم في Hub71 بالعمل على تطوير منظومة استثمارية قوية، ترسّخ مكانة أبوظبي الرائدة، كمركز عالمي للابتكار. وفي هذا الإطار، يضطلع المستثمرون في الشركات الناشئة بدور محوري في سدّ فجوة تمويل الشركات الناشئة.

وعبر تسهيل تأسيس الشركات الاستثمارية، وتعزيز نموّ شبكات المستثمرين في الشركات الناشئة في أبوظبي، وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحل النمو المبكرة، سنتمكن من إطلاق القدرات الكاملة لمنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي».