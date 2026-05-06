صعود جماعي للأسهم ​الأوروبية بدعم انخفاض أسعار ‌النفط

ارتفعت الأسهم ​الأوروبية الأربعاء، مدعومة بانخفاض أسعار ‌النفط ​وازدياد حالة التفاؤل لدى المستثمرين بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز «تقدم كبير» نحو التوصل لاتفاق سلام ⁠شامل مع إيران.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 % إلى 615.62 نقطة، بحلول الساعة ‌0703 بتوقيت جرينتش، ليسجل مكاسب لثاني جلسة على التوالي. وصعدت أيضاً ‌أسواق الأسهم الرئيسية بالمنطقة، إذ ارتفع المؤشران فاينانشال تايمز 100 البريطاني ‌وإيبكس 35 الإسباني بأكثر من 1 % لكل منهما.

وتتخلف أوروبا، ​التي تعتمد على ​الطاقة، عن الأسواق ⁠العالمية الرئيسية الأخرى التي حققت مستويات قياسية بدعم من التفاؤل القائم على ​الذكاء ⁠الاصطناعي.

وقفز ⁠سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية للأدوية بنحو 7 %، بعد ⁠أن أعلنت الشركة أن إيرادات الربع الأول وأرباح التشغيل المعدلة فاقت التوقعات، مما دفعها لرفع توقعاتها قليلاً للعام بأكمله.

وهوى سهم مجموعة ‌إكوينور النرويجية للطاقة 5 %، في حين صعد ​سهم شركة بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات 4.6 % بعد أن نشرت نتائجها الفصلية.