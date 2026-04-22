الدولار يلامس أعلى مستوياته في أسبوع

سجل الدولار الأمريكي استقراراً خلال تعاملات الأسواق الآسيوية المبكرة اليوم، مدعوماً بزيادة الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذاً آمناً، ما دفعها إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 98.415، وهو الأعلى منذ 13 أبريل الجاري، في ظل حالة ترقب تسود الأسواق العالمية.

وفي المقابل، لم تشهد معظم العملات الرئيسية تغيرات تُذكر، حيث استقر اليورو عند 1.1739 دولار، بينما سجل الدولار الأسترالي 0.7152 دولار، وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5894 دولار.

وأمام الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 159.26 ين، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، ما دعم العملة المحلية جزئياً.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد ارتفعت “بتكوين” بنسبة 0.2% لتسجل 75,894.67 دولار، في حين صعدت “إيثر” بالنسبة ذاتها لتصل إلى 2,321.92 دولار، وسط تداولات هادئة وترقب لاتجاهات السوق العالمية خلال الفترة المقبلة.