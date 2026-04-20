«الرمز» تطلق صندوقين استثماريين والاكتتاب حتى 13 مايو 2026



أعلنت شركة «الرمز ش. م. ع»، المتخصصة بالخدمات المالية عن إطلاق صندوقين استثماريين من الصناديق المفتوحة، هما «هورايزونز لصكوك مجلس التعاون الخليجي» و«فورتيتود لأسهم مجلس التعاون الخليجي».

وتم تصميم الصندوقين لتلبية مستويات مختلفة من المخاطر والأهداف الاستثمارية، وتقديم حلول متوافق مع الشريعة للمستثمرين الباحثين عن دخل مستقر ونمو في رأس المال، من خلال الاستثمار في محفظة من صكوك خليجية عالية الجودة وذات تصنيف استثماري، وتوفير نهج نشط ومدروس للاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية، مع التركيز على إدارة المخاطر واعتماد استراتيجية غير مقيدة بمؤشر معياري، تستهدف تحقيق عائد سنوي تقديري بنسبة 8 %.

ويستمر الاكتتاب في صندوق «هورايزونز لصكوك مجلس التعاون الخليجي» المقوم بالدولار، وصندوق «فورتيتود لأسهم مجلس التعاون الخليجي» المقوم بالدرهم حتى 13 مايو 2026.

قال يزن عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة «الرمز لإدارة الأصول»: «يسعدنا إطلاق الصندوقين استناداً إلى مبادئنا الراسخة في إدارة الأصول والمتمثلة في المعرفة والنزاهة والانضباط في التنفيذ. ويوفر صندوق «هورايزونز لصكوك مجلس التعاون الخليجي» خياراً مستقراً ضمن أدوات الدخل الثابت في المنطقة، مدعوماً بجودة الإصدارات وقوة مراكز جهات الإصدار، إلى جانب مستويات السيولة المتاحة. ويعتمد صندوق «فورتيتود لأسهم مجلس التعاون الخليجي» نهجاً منضبطاً ومرناً للاستفادة من فرص أسواق الأسهم وآفاق النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون وشركاتها عبر مختلف دورات السوق. ونسعى من خلال ذلك إلى تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، بما يواكب تطور احتياجات عملائنا الاستثمارية».