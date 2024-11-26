مصرفا «الإمارات للتنمية» و«عجمان» يحفزان تمويل الشركات الصغيرة

أعلن مصرف الإمارات للتنمية ومصرف عجمان تجديد اتفاقيتهما الاستراتيجية لتقديم ضمانات التمويل المبتكرة وحلول التمويل المشترك للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الدولة.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى وضع إطار للتمويلات التفضيلية ومنتجات التمويل المخصصة، مع التركيز على بناء القدرات وتبادل المعرفة بين شبكتي الشركات الصغيرة والمتوسطة لكلا المصرفين.

كما تندرج الاتفاقية التي وقعها كل من أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي في مصرف عجمان.

ضمن إطار الشراكة الموسعة التي تؤكد التزام المصرفين بدعم هذه الفئة من الشركات، وتعزيز شمولها المالي وتسهيل وصولها إلى الحلول التمويلية بما يسهم بدوره في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.

ومن خلال برنامج ضمان التمويل من مصرف الإمارات للتنمية، سيقوم المصرف بضمان ما يصل إلى 50% من قيمة التمويلات التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على تمويل المشاريع ضمن قطاعات ذات أولوية استراتيجية.