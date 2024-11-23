«ويليث إكس»: أعداد المليارديرات في الإمارات ترتفع

ارتفع عدد المليارديرات في الإمارات العربية المتحدة خلال 2023، حيث بلغ عدد المليارديرات المقيمين في الإمارات 48 مليارديراً في 2023، بثروة مجتمعة تبلغ 205 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 7%.

وشكلت دبي 39 من إجمالي المليارديرات، واستقبلت الملياردير الإضافي واحداً في الإمارة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.

ومن بين المليارديرات البارزين المقيمين في دبي يوسف علي مؤسس سلسلة محلات السوبر ماركت لولو، وحسين سجواني رئيس شركة داماك للمقاولات، وسوني فاركي مؤسس مؤسسة جيمس للتعليم، وبافيل دوروف مؤسس قناة تيليجرام للتواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه النتائج من تعداد المليارديرات لعام 2023 الذي أجرته شركة «ويليث إكس» Wealth-X الاستشارية في نيويورك.

واحتفظت الإمارات بمركزها الـخامس عشر كالدولة الأكثر شعبية للمليارديرات في العالم، وللعام الثاني على التوالي، احتلت دبي المرتبة الـ 11 عالمياً للمدن التي تضم أكبر عدد من المليارديرات.

وكشفت الشركة أن عدد المليارديرات على مستوى العالم ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى 3323 فرداً.

وتُعتبر منطقة الشرق الأوسط بشكل متزايد مركزاً للأثرياء، حيث تتمتع بوضع ملاذ آمن على الرغم من الصدمتين المزدوجتين المتمثلتين في عدم اليقين الاقتصادي العالمي والاضطرابات الجيوسياسية.

وقال سانات ساشار مدير المحافظ في شركة الأصول الإدارية «آزيموت»، ومقرها في مركز دبي المالي العالمي، إن الإمارات تستفيد من «النشاط الاقتصادي القوي»، بينما تواجه بعض دول المنطقة نمواً أبطأ «بسبب أسعار النفط وتكاليف الإصلاحات التحويلية الأولية، والتي تعد بتحقيق فوائد اقتصادية طويلة الأجل».

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 5.1% في عام 2025.