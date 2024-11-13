شراكة بين «سالك» و«ليـڤا» لتسهيل حلول تأمينية رائدة على المركبات

أبرمت شركة "سالك ش.م.ع" (سالك أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، شراكة استراتيجية مع ليـڤا (آر إس آيه سابقاً)، وهي شركة تأمين إقليمية رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف الشراكة إلى توفير حلول تأمين فريدة من نوعها وتُسهّل عملية تجديد التأمين على السائقين في الدولة وتجعلها أكثر كفاءة.

وبموجب الشراكة، تستفيد سالك من قاعدة بياناتها الشاملة للسائقين والمركبات لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء توفر تجربة رقمية سلسة ومتكاملة، لتجديد التأمين على مركباتهم في الوقت المناسب من أجل الحد من فترات انقطاع التغطية التأمينية.

وستتضمن الخدمة ارسال إخطارات تحتوي على رابطا يوجه العملاء إلى قنوات ليـڤا، حيث يمكنهم من تجديد وثيقة التأمين على المركبات ببضع خطوات بسيطة.

وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في مسار سالك نحو تحقيق استراتيجيتها بأن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال تقديم الحلول المستدامة والذكية للتنقل، مع السعي إلى اغتنام الفرص لتنويع مصادر إيراداتها إلى جانب أعمالها الأساسية في تحصيل رسوم التعرفة المرورية.

وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، تواصل سالك استكشاف فرص جديدة للاستفادة من قدراتها الفريدة في مجال التكنولوجيا والبيانات لتحسين تجربة التنقل لمستخدمي الطرق في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يسرّنا أن نتعاون مع ليـڤا لمساعدة عملائنا على تجديد وثائق التأمين على مركباتهم بسلاسة وراحة مطلقة تعزز من تجربة العملاء لتوفير نمط متطور للحياة يعكس التقدم الرقمي والحلول المبتكرة في إمارة دبي.

ومن خلال دمج تكنولوجيا سالك المتطورة مع أفضل حلول التأمين ضمن فئتها من ليـڤا، نسعى إلى ضمان تجديد التأمين على المركبات في الوقت المناسب وبشكل متطور وسلس للسائقين في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتعزيز سعادة عملائنا وتزويدهم بخدمات استثنائية، كما أنها تمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق استراتيجيتنا بتعزيز إيراداتنا عبر مصادر إضافية.

وفي حين لا تزال رسوم التعرفة المرورية مجال عملنا الأساسي، نثبت بسرعة قدرتنا على تقديم مجموعة واسعة من حلول التكنولوجيا المتعلقة بالتنقل، مع فتح آفاق جديدة لمزيد من النمو وتنويع المنتجات".

ومن المتوقع أن تدعم شراكة سالك مع ليـڤا مساعيها لتوسيع نطاق أعمالها في السوق وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء مما يعزز من نمو الإيرادات ويضع معايير جديدة للخدمات التأمينية الرقمية. وسيتم متابعة أداء الخدمات والحلول المطروحة لضمان تحقيق أفضل النتائج على صعيد تجربة العملاء والنتائج المالية التي تعود بالفائدة على مساهمي الشركة.

ومن جانبه، قال مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي ليـڤا: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع سالك، حيث نطمح إلى تزويد عملاء سالك بحلول تأمين مخصصة عبر منصات رقمية مصممة لهذا الغرض. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن السائقون في دولة الإمارات من الوصول بشكل فوري إلى أفضل حلول التأمين على المركبات ضمن فئتها، بالإضافة إلى تقديم مطالباتهم بكل سهولة ويُسر مع فريق الدعم المتخصص لدينا والموجود لإرشادهم في جميع خطوات العملية.

وبهذا التعاون نؤكد التزامنا في ليـڤا بتمكين الأفراد من مواجهة تحديات الحياة بثقة من خلال إرساء منظومة تأمين قوية والتعاون مع شركاء نتشاطر وإياهم طرق التفكير والطموحات".