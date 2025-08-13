5 % انخفاض أسعار التأمين التجاري بالشرق الأوسط والهند في الربع الثاني

أظهر مؤشر سوق التأمين الذي أصدرته شركة مارش، التابعة لمجموعة مارش ماكلينان ووسيط التأمين ومستشار المخاطر انخفاض أسعار التأمين التجاري في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 5% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2025.

وقد شملت هذه الانخفاضات مختلف أنواع التأمين، بما في ذلك التأمين على الممتلكات، والمسارات المالية والمهنية، والتأمين السيبراني.

وبرزت هذه التراجعات بشكل أوضح في أسواق محددة، لا سيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث استمر الطلب القوي من شركات التأمين، مدعوماً بالقدرة القوية على إعادة التأمين.

وقال عمر جميعي، رئيس التوظيف العالمي في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة مارش: «تتواصل موجة انخفاض أسعار التأمين في معظم القطاعات، مما يمنح مديري المخاطر في الشرق الأوسط فرصة ذهبية لتحسين برامج التأمين الخاصة بهم.

ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تدفق قدرات إعادة التأمين إلى المنطقة، الأمر الذي أتاح شروطاً تأمينية أفضل للمخاطر المعقدة، لا سيما في مجال التأمين على الممتلكات والمسارات المالية، وذلك في ظل تسارع واضح في حجم الاستثمارات الموجهة نحو البنية التحتية والتحول الرقمي».

وأضاف: «رغم تراجع الأسعار، لا يزال مشهد المخاطر يتّسم بالتقلّب وعدم الاستقرار.

فقد أظهرت الموجة الأخيرة من الهجمات السيبرانية العالمية، إلى جانب الاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد، الأهمية البالغة لامتلاك تغطية تأمينية كافية، فضلاً عن ضرورة التخطيط الفعّال لمواجهة الأزمات.

ومن هذا المنطلق، ينبغي للعملاء اغتنام الفرصة التي توفرها أوضاع السوق الراهنة لتعزيز مستوى التغطية التأمينية، بدلاً من التركيز فقط على خفض التكاليف».

وتعكس هذه النتائج الإقليمية توجهاً أوسع نطاقاً على الصعيد العالمي.

فبحسب مؤشر مارش، شهدت أسعار التأمين التجاري العالمي انخفاضاً بنسبة 4% خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلةً بذلك رابع انخفاض فصلي متتالٍ منذ بداية التحول في مطلع عام 2021، وذلك بعد تراجع بلغ 3% خلال الربع الأول من العام نفسه.

ويُجسد هذا التوجه بيئة اكتتاب تتسم بتنافسية شديدة، أسهمت في تعزيز القدرة الاستيعابية في معظم مسارات التأمين وعبر مختلف المناطق الجغرافية، وهو ما انعكس إيجاباً على حاملي وثائق التأمين.

وقد استفادت منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا على نحو ملحوظ من توفر قدرات إعادة التأمين العالمية، والتي ساهمت بشكلٍ رئيسي في تسهيل تغطية المخاطر الكبيرة والمعقدة.

وعقب الارتفاع الحاد للأسعار في 2024، بدأت معدلات التأمين بالانخفاض تدريجياً في القطاعات المعرضة للمخاطر والصناعات عالية الخطورة، مثل الصناعات الكيميائية والغذائية والنفايات وإعادة التدوير، حيث بلغ التراجع حوالي 10%.