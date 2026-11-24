يعكس ارتفاع عمليات البحث عن منتجات التأمين في دولة الإمارات بنسبة 30% تنامي اهتمام المستهلكين بفهم خيارات التغطية التأمينية ومقارنة العروض المتاحة، في مؤشر على اتساع الوعي بأهمية التأمين ودوره في إدارة المخاطر المالية والشخصية، بالتزامن مع تطور سوق التأمين المحلية وتوسع الحلول الرقمية التي تتيح للعملاء الوصول إلى المنتجات ومقارنتها بسهولة وشفافية.



وتؤكد هذه الزيادة، بحسب مؤشرات «بوليسي بازار» (Policybazaar.ae)، استمرار تطور سلوك المستهلكين في السوق الإماراتية، مع تزايد توجههم إلى البحث والمقارنة قبل اتخاذ قرارات الشراء، بما يعكس تحولاً تدريجياً نحو التعامل مع التأمين باعتباره جزءاً من التخطيط المالي وإدارة الالتزامات، وليس مجرد منتج يتم شراؤه عند الحاجة.



وفي هذا السياق، أكدت شركة «بوليسي بازار» (Policybazaar.ae) أن سوق التأمين في الإمارات تواصل إظهار مستويات عالية من المرونة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، مدعومة بتجدد ثقة المستهلكين وتعافي النشاط التجاري وتنامي الوعي بأهمية الحماية المالية، مشيرة إلى انتعاش الطلب على مختلف المنتجات التأمينية منذ أغسطس وسبتمبر 2026، بعد مرحلة من الحذر في الإنفاق خلال الفترة السابقة.



وقال نيراج جوبتا، الرئيس التنفيذي للشركة، إن أقساط التأمين حافظت على استقرارها النسبي، فيما شهدت السوق تحسناً ملحوظاً في الطلب على وثائق التأمين على المركبات والصحة والسفر والحياة.

وأوضح أن بعض المستهلكين أرجأوا شراء وثائق جديدة في بداية المرحلة، نتيجة توجههم إلى ترشيد النفقات، أو تأجيل قرارات التأمين بسبب سفرهم خارج الدولة وعدم وضوح مواعيد عودتهم، قبل أن تعود السوق إلى الانتعاش مع نهاية الصيف.



وأضاف أن ارتفاع الطلب عبر مختلف فئات التأمين يعكس عودة المستهلكين وانتعاش النشاط التجاري وتجدد الثقة بالبيئة الاقتصادية والمعيشية في الدولة.



وفي قطاع تأمين المركبات، أشار جوبتا إلى ارتفاع نسبي في تكلفة التأمين على بعض الفئات، خصوصاً السيارات الكهربائية والصينية، ما يدفع الشركة إلى تطوير حلول أكثر مرونة من حيث التكلفة، من بينها خطط التأمين القائمة على مبدأ الدفع بحسب الاستخدام، التي تربط قيمة القسط بمسافة القيادة الفعلية، بما يوفر خيارات مناسبة لأصحاب المركبات محدودة الاستخدام.



تقييم المخاطر

من جانبها، قالت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال – التأمين العام لدى الشركة، إن أقساط التأمين على المركبات تسجل زيادات سنوية اعتيادية تتراوح بين 7% و12%، نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار والاستيراد.

وأوضحت أن السيارات الصينية تشهد في بعض الحالات أقساطاً أعلى مقارنة بنظيراتها اليابانية والكورية، تبعاً لتكاليف الإصلاح وسجل السائق التأميني ومستوى المخاطر والمطالبات السابقة.



وتوقعت استمرار الاستقرار النسبي لأسعار التأمين على المركبات خلال الفترة المقبلة، باستثناء الزيادات المرتبطة بالتضخم والتكاليف التشغيلية، مؤكدة عدم وجود مؤشرات حالية على ارتفاعات حادة. كما أشارت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتقييم المخاطر يتيح لشركات التأمين تقديم أسعار أكثر تنافسية للسائقين أصحاب السجلات الآمنة.



التخطيط طويل الأمد

وفي قطاع التأمين على الحياة، أكد جوبتا تنامي الوعي بأهمية الحماية المالية والتخطيط للمستقبل، مع تحول نظرة شريحة من المقيمين إلى الإمارات باعتبارها موطناً للاستقرار طويل الأمد، وليس مجرد وجهة إقامة مؤقتة.



وأوضح أن توجه المقيمين إلى شراء العقارات وتكوين الأصول وتأسيس الأسر وتعليم الأبناء في الدولة يعزز الحاجة إلى التخطيط المالي طويل الأجل، ويزيد أهمية منتجات الحماية التأمينية، وفي مقدمتها وثائق التأمين على الحياة محددة المدة.



الذكاء الاصطناعي يعزز التنافسية

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار جوبتا إلى تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وأبحاث السوق وتقديم التوصيات وتطوير منتجات تأمينية مصممة وفق احتياجات العملاء، متوقعاً توسع هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب توفير الدعم والإرشاد للعملاء على مدار الساعة.



وأكدت تشوهان أن منصات التأمين الرقمية تسهم في تعزيز الشفافية والتنافسية، عبر تمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار والمزايا والشروط بسهولة، واختيار الوثائق التي تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم، دون رسوم على خدمات المقارنة أو إلزامهم بشراء التأمين من خلال المنصة، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً، ويعزز كفاءة سوق التأمين في الدولة.