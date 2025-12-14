صدمة في وول ستريت.. لاري إليسون يخسر 25 مليار دولار في يوم واحد

شهدت أسواق المال يوم الخميس الماضي موجة من الهبوط في أسهم شركة أوراكل العملاقة للبرمجيات، ما أدى إلى خسارة لاري إليسون، المؤسس المشارك للشركة، نحو 25 مليار دولار من صافي ثروته في يوم واحد، وفقا لتقديرات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ويعد هذا الانخفاض أحد أكبر التراجعات الفردية للثروة خلال عام 2025.

وبحسب المؤشر، تراجع صافي ثروة إليسون إلى 258 مليار دولار بعد انخفاض أسهم أوراكل بنسبة تزيد على 11% في تداول ما بعد ساعات العمل، بعد إعلان نتائج أرباح أقل من توقعات وول ستريت، وتسببت هذه النتائج في موجة قلق لدى المستثمرين بشأن حجم ونفقات الشركة على توسعها في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويذكر أن إليسون تصدر مؤقتا قائمة أغنى شخص في العالم خلال سبتمبر الماضي، متفوقا على إيلون ماسك، بعد ارتفاع أسهم أوراكل بنسبة تصل إلى 43% بدعم من توقعات قوية لأداء قطاع الحوسبة السحابية، ورغم ذلك، فإن النتائج الأخيرة لم ترقَ لتوقعات المحللين، ما أعاد الضغط على أسهم الشركة وأثر مباشرة على ثروة مؤسسها.

ووفقا للتقارير، ارتفعت إيرادات أوراكل بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، لكنها لم تكن كافية لتهدئة المخاوف بشأن تكلفة التوسع السريع للشركة.

وأشار كلاي ماجويرك، الرئيس التنفيذي المشارك لأوراكل، إلى أن الشركة لن تحتاج على الأرجح إلى أكثر من 100 مليار دولار لبناء مراكز البيانات، كما أضاف أن ديون الشركة لا تزال ضمن التصنيف الاستثماري.

وليس إليسون وحده من شهد تقلبات حادة في ثروته خلال الأشهر الماضية، فقد تكبد إيلون ماسك خسائر بلغت 35 مليار دولار خلال ثلاثة أيام في أبريل الماضي، بينما فقد مارك زوكربيرغ نحو 24 مليار دولار نتيجة مخاوف من تأثير خطط التعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

ورغم هذه الخسارة الكبيرة، يظهر مؤشر بلومبرغ للمليارديرات أن إليسون لا يزال يحتفظ بمركز متقدم بين أغنى الشخصيات في قطاع التكنولوجيا، متفوقا على كل من جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ.

ويشير الخبراء إلى أن ثروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا تتأثر بشكل كبير بتحركات الأسواق وتقلبات الأسهم، خاصة في الشركات التي تستثمر بكثافة في الابتكار والتوسع السريع.

وتأتي هذه الأحداث لتسلط الضوء على الطبيعة المتقلبة للثروات الكبيرة المرتبطة بأسهم التكنولوجيا، حيث يمكن أن تتغير مراكز الأغنياء عالميا بسرعة استجابة لأداء شركاتهم واستراتيجياتها المستقبلية.