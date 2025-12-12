من 50 ملياراً إلى الزنزانة.. من هو دو كوون المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً؟

يعدّ دو كوون واحداً من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عالم العملات المشفّرة، بعدما تحوّل من رائد أعمال صاعد إلى مجرم مُدان، عقب انهيار كارثي لمنظومة العملات التي أنشأها وأدّت إلى خسائر بمليارات الدولارات حول العالم.

وبرز اسم كوون، البالغ من العمر 34 عاماً، كمبتكر لعملتي لونا (Luna) وتيرا يو إس دي (TerraUSD) عبر شركته Terraform Labs التي أسسها عام 2018، قبل أن تنهار منظومته بشكل مدوٍّ في مايو 2022.

كوون، الذي اكتسب شهرة واسعة عبر تسويق نفسه بصورة واثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان يعتبر نفسه مبتكراً ثورياً في مجال التمويل اللامركزي، حتى أنه سمّى ابنته "لونا" تيمّناً بعملته، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وخلال صعود المشروع، وصلت قيمته السوقية إلى أكثر من 50 مليار دولار، واعتُبر حينها أحد أبرز العقول الشابة في القطاع، إلا أن هذه الصورة سرعان ما تبددت عندما فقدت عملة TerraUSD ارتباطها بالدولار، مما أدى إلى سلسلة انهيارات انتهت بسقوط لونا إلى ما يقارب الصفر.

الانهيار الهائل تسبّب في تدمير مدّخرات الآلاف من المستثمرين، وأدى إلى إفلاس شركات كبرى في منظومة الكريبتو، بينما وجّه الادعاء الفدرالي لكوون اتهامات بتضليل الجمهور حول استقرار عملاته وتقديم ادعاءات زائفة، من بينها الإشارة إلى أن شركات دفع كورية كانت تُجري مليارات الدولارات عبر تقنيته، وهو ما ثبت لاحقاً أنه غير صحيح.

بعد الانهيار، دخل كوون في حالة فرار دولية، تنقّل خلالها بين بلدان عدة، بينها صربيا، قبل أن يتم القبض عليه في الجبل الأسود في مارس 2023 أثناء محاولته السفر بجواز سفر مزيف، وتم لاحقاً تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث اعترف بالذنب في سلسلة من تهم الاحتيال المالي.

وأمس الخميس أصدرت محكمة فدرالية في نيويورك حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على كوون، حيث قال القاضي بول إنغلميار إنه قرر تجاوز توصية الادعاء البالغة 12 عاماً لأن جرائم المتهم تمثل «احتيالاً على نطاق ملحمي وجيلاً كاملاً».

وأشار القاضي إلى أن كوون مارس «تأثيراً شبه سحري» على المستثمرين بينما كان يقودهم نحو كارثة مالية.

وخلال جلسة النطق بالحكم، استمعت المحكمة لشهادات مؤلمة من ضحايا خسروا كل ما يملكون، بينهم مستثمرة من جورجيا قالت إنها فقدت قيمة منزلها بالكامل بعد وضعه في عملة لونا وانتهت بلا مأوى.

وفي كلمته أمام المحكمة، قال كوون: «أتحمل المسؤولية عن معاناة الجميع. كان بإمكاني قول الحقيقة، لكنني اخترت بشكل سيئ».

وبذلك، أصبح دو كوون رمزاً لانهيارات 2022 في سوق العملات المشفّرة، بعدما انتقل من نجم صاعد إلى مثال على المخاطر القاتلة لعدم الشفافية في عالم الكريبتو.