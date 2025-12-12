إيلون ماسك على طريق «أول تريليونير» في العالم

ألمح الملياردير إيلون ماسك إلى احتمالية طرح شركته المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء والصواريخ «سبيس إكس» للاكتتاب العام الأولي، وذلك في تفاعل له على منصة «إكس» مع الصحفي المتخصص في شؤون الفضاء، إريك بيرجر.



ويمثل الطرح العام لأسهم «سبيس إكس» مساراً بديلاً، يمهد الطريق أمام إيلون ماسك، ليصبح أول تريليونير في العالم، بعد حصوله الشهر الماضي على حزمة تعويضات ضخمة من شركة «تسلا»، تعتمد على تحقيق مؤشرات أداء محددة خلال 10 سنوات.

وجاء تلميح ماسك رداً على منشور «بيرجر»، الذي أشار فيه إلى احتمالية تحويل «سبيس إكس» إلى شركة عامة قريباً، مرفقاً مقاله في موقع «آرس تيكنيكا» حول خطط الشركة المستقبلية للاكتتاب.

وكتب ماسك في رده: «كالعادة، إريك دقيق»، مؤكداً بذلك صحة المعلومات، التي أوردها الصحفي حول خطط الطرح المحتملة، بحسب «رويترز».



يأتي ذلك في أعقاب تقارير إعلامية أفادت، الثلاثاء، بأن «سبيس إكس» تسعى لجمع ما يزيد على 25 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي المزمع في عام 2026، وهي خطوة من شأنها أن ترفع قيمة ثاني أغلى شركة ناشئة خاصة في العالم بعد «أوبن إيه آي» إلى أكثر من تريليون دولار.

من المرجح أن ترتفع ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بأكثر من الضعف، إذا نجحت شركة «سبيس إكس» التابعة له في طرح أسهمها للاكتتاب العام في 2026 وفق التقييم الذي تستهدفه.

وكشفت تقارير صحفية أن الشركة المتخصصة في مجال الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية تسعى للإدراج في البورصة خلال العام المقبل، وجمع 30 مليار دولار خلال الطرح، وفقاً لتقييم يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار.



وبحسب تقديرات وكالة «بلومبرغ»، ستبلغ قيمة حصة ماسك البالغة 42% في الشركة وفقاً لهذا التقييم أكثر من 625 مليار دولار مقارنة بـ 136 مليار دولار حالياً، وهذا من شأنه رفع إجمالي ثروته بأكثر من الضعف إلى 952 مليار دولار.