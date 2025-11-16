مارك زوكربيرغ يكشف سؤاله السري قبل توظيف أي شخص

كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms، Inc، عن طريقة فريدة يستخدمها عند اتخاذ قرارات التوظيف داخل الشركة، وهي طريقة تعكس مقاربة غير تقليدية تختلف عن الإجراءات المعتادة في هذا المجال.

وأوضح زوكربيرغ أن هذه الطريقة تقوم على سؤال بسيط لكنه حاسم: "هل سأعمل لدى هذا الشخص في عالم بديل؟".

جاء هذا التصريح خلال مقابلة له في بودكاست ليكس فريدمان، حيث أشار إلى أن هذا السؤال يعمل كاختبار حدسي لتقييم مدى قدرة المرشح على التحلي بالحكم السليم والقيم المناسبة والكفاءة التي يبحث عنها في فريقه.

وأكد زوكربيرغ أنه لا يقوم بتوظيف أي شخص إلا إذا كان بإمكانه أن يرى نفسه يعمل تحت إشراف هذا المرشح، مشددا على أن الفكرة ليست عن منح السيطرة على الشركة، بل عن إمكانية التعلم من الشخص الآخر والاستفادة من خبراته.

وقال زوكربيرغ: "السؤال الأهم هنا هو، كيف تعرف أن شخصا ما جيد بما يكفي؟ وإجابتي هي أنني أرغب في وجود شخص ما ضمن فريقي إذا كنت سأعمل لديه بنفسي".

وتطرق زوكربيرغ إلى أهمية تأثير البيئة المحيطة على الشباب، وخاصة الخريجين الجدد، مشيرا إلى أنهم غالبا يستهينون بدور الدائرة المقربة في تشكيل مستقبلهم.

وأضاف أن هذه القاعدة لا تنطبق فقط على التوظيف، بل تشمل أيضا اختيار الأصدقاء والموجهين والزملاء، مؤكدا أن الأشخاص المناسبين يشجعونك على التفكير بطريقة أوسع، ويدفعونك نحو تطوير نفسك، ويحدون من ركودك المهني والفكري.

كما حذر زوكربيرغ من الانغماس المفرط في الأهداف الموضوعية فقط، مشددا على أن العلاقات والمحيط الشخصي غالبا ما يكونان العنصر الحاسم في النجاح على المدى الطويل.

وأكد أن محيطك يشكلك ويؤثر في مسارك المهني بقدر تأثير قدراتك الفردية.

تأتي رؤية زوكربيرغ في خط متوازٍ مع خبرات عدد من أبرز رجال الأعمال في العالم، مثل جيف بيزوس، ووارن بافيت، وإيلون ماسك، وستيف جوبز، الذين شددوا جميعا على أهمية توظيف المواهب الاستثنائية واختيار الأشخاص المناسبين لضمان نمو الشركات واستمرار نجاحها.

ففي مقابلات سابقة، أشار بيزوس إلى أنه يخصص جزءا كبيرا من مقابلات التوظيف لتقييم قدرة المرشحين على جذب أفضل المواهب، بينما ركز بافيت على النزاهة والطاقة والذكاء عند اختيار الموظفين، وأكد ماسك وجوبز على أن قوة المديرين تعتمد على التوظيف الصحيح للأشخاص المتميزين.

وتشير تقارير Benzinga إلى أن أداء سهم META كان في اتجاه هبوطي على المدى القصير والمتوسط والطويل، ما يعكس تحديات السوق الحالية للشركة، ومع ذلك، يظل التركيز على جودة الموظفين واختيارهم بعناية أحد أهم أسس استراتيجية ميتا للنمو والتطور المستقبلي.