40 مليار دولار.. قفزة تاريخية لثروات أغنى 10 أشخاص في العالم

شهدت ثروات أغنى عشرة أشخاص في العالم زيادة ضخمة بلغت نحو 40 مليار دولار يوم أمس الاثنين، بعد أن شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انتعاشا واسعا مدفوعا بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين لاتفاق يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 237 نقطة (0.5%)، بينما أضاف مؤشر S&P 500 نسبة 1.2%، وقفز مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2.01% بحلول ظهر يوم الاثنين.

وكان ارتفاع ناسداك مدفوعا بشكل رئيسي بأسهم شركة انفيديا التي ارتفعت بنسبة 4.4% لتصل إلى نحو 196 دولارا، مع مكاسب إضافية لأسهم Alphabet من الفئة C (ارتفاع 3.2%)، وتسلا (4.3%)، وMeta (2%)، وPalantir (8.4%).

كما استفاد مؤشر داو من مكاسب نفيديا، بالإضافة إلى صعود أسهم شركات أمازون (1.6%)، وسيسكو (0.9%)، وآبل (0.5%)، وغولدمان ساكس (1.2%)، وجي بي مورغان تشيس (1%).

ويأتي هذا الانتعاش بعد تصويت مجلس الشيوخ يوم الأحد، حيث انضم ثمانية ديمقراطيين للجمهوريين للموافقة على تصويت إجرائي يمهد الطريق للتمويل المؤقت لمعظم الوكالات الفيدرالية حتى يناير، مما سمح بإجراء التصويت النهائي على الصفقة يوم الاثنين.

وعلى صعيد الثروات، أضاف ارتفاع أسهم تسلا 10.1 مليارات دولار إلى صافي ثروة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، ليصل إلى 492.3 مليار دولار، محققا أكبر ثروة فردية في العالم، وفقا لـ فوربس.

وتقدمت ثروة لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، بمقدار 2.8 مليار دولار لتصل إلى 296.4 مليار دولار، بينما أضاف جيف بيزوس 1.9 مليار دولار ليصل إلى 256.4 مليار دولار بعد ارتفاع أسهم أمازون.

كما سجل مؤسسا Alphabet، لاري بايج وسيرجي برين، زيادة في ثرواتهما بمقدار 5.7 و5.2 مليارات دولار على التوالي، فيما ارتفعت ثروة مارك زوكربيرغ 3.8 مليارات دولار مع صعود أسهم Meta، وبلغت زيادة ثروة برنارد أرنو 4.1 مليارات دولار لتصل إلى 184.2 مليار دولار رغم أن LVMH غير متداولة في الولايات المتحدة.

كما ارتفعت ثروة جينسن هوانغ 6.1 مليارات دولار لتصل إلى 169.5 مليار دولار، بينما أضاف ارتفاع أسهم مايكروسوفت 0.8 مليار دولار إلى ثروة ستيف بالمر (151.5 مليار دولار).

واستفاد وارن بافيت من المكاسب العامة بمقدار 0.3 مليار دولار، ليصل إجمالي ثروته إلى 149.4 مليار دولار.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، ليحوّل الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية قبل إرساله لتوقيع الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف الاتفاق بأنه "جيد جدًا" وأكد التزامه به، بما في ذلك إعادة الموظفين الفيدراليين الذين تم فصلهم أثناء الإغلاق إلى وظائفهم.