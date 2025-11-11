وارن بافيت يعلن تنحيه عن منصبه في بيركشير هاثاواي

أكد وارن بافيت أمس الاثنين خططه للتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي في نهاية العام، لكنه قال إنه سيحتفظ "بكمية كبيرة" من الأسهم في الشركة في الوقت الحالي.

وسيحتفظ الملياردير البالغ 95 عاما بأسهمه من الفئة "أ" في الشركة القابضة حتى يتوصل مستثمروها إلى "الشعور بالارتياح" مع خلفه غريغ إيبل الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير.

وعُيّن إيبل البالغ 62 عاما نائبا لرئيس المجموعة عام 2021 خلفا لبافيت.

وقال بافيت في رسالته السنوية لمناسبة عيد الشكر للمساهمين "لن تستغرق الثقة وقتا طويلا لتنبى. أبنائي يدعمون غريغ تماما، وكذلك مديرو بيركشير".

وطيلة حياته، فضل وارن بافيت الاستثمار على المدى الطويل في شركات مستقرة، مع التدقيق بحساباتها، ما سمح له ببناء خامس أكبر ثروة في العالم على مدى عقود.

وتملك مجموعته حاليا عشرات الشركات (من بطاريات "دوراسيل" إلى شركة التأمين الأميركية "جيكو") فضلا عن أسهم في شركات مختارة بعناية، من "كوكا كولا" إلى "بنك أوف أميركا"، ومن "شيفرون" إلى "أميركان إكسبريس".

وأعلن بافيت في مايو أنه سيتنحى عن منصبه في نهاية العام 2025، وهي خطة قوبلت باستياء من داخل الشركة وخارجها.

وتطورت "بيركشير هاثاواي" على مر السنين من شركة صغيرة تعمل في مجال المنسوجات، إلى مجموعة عملاقة تحت قيادة بافيت، وتبلغ قيمتها حاليا أكثر من تريليون دولار في وول ستريت، وهي أول مرة تصل فيها قيمة مجموعة أميركية خارج قطاع التكنولوجيا إلى هذا الحد.