لمواجهة العقوبات الغربية .. «سويفت» مالي خاص بين إيران وروسيا

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه بات من الممكن استخدام بطاقات المصارف الإيرانية في روسيا، مع ربط البلدين نظاميهما المصرفيين في آخر مسعى لمواجهة العقوبات الغربية.

استُبعدت المصارف الإيرانية منذ العام 2018 من نظام "سويفت" المالي الدولي المتحكّم بمعظم التعاملات التجارية حول العالم.وكانت الخطوة جزءا من سلسلة عقوبات أعيد فرضها على إيران بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووي التاريخي.

وأفادت قناة "شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية" بأنه بات من الممكن استخدام بطاقات المصارف الإيرانية في روسيا، بينما بثّت لقطات لعملية سحب أموال بواسطة بطاقة مصرفية إيرانية من آلة في روسيا.

وذكرت القناة أن العملية باتت ممكنة من خلال ربط شبكة "شيتاب" الإيرانية المستخدمة بين المصارف مع نظيرتها الروسية "مير".

وأضافت أنه بإمكان الإيرانيين حاليا سحب الأموال في روسيا وسيكون بإمكانهم مستقبلا استخدام بطاقاتهم للقيام بعمليات الشراء داخل المتاجر.

وتابعت أن "الخطة ستكون مطبّقة في بلدان أخرى لديها مجموعة واسعة من التعاملات المالية والاجتماعية مع إيران، مثل العراق وأفغانستان وتركيا.

وسعت كل من إيران وروسيا لمواجهة تداعيات العقوبات على اقتصاديهما.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، واجهت موسكو عقوبات متزايدة فيما تقاربت في الوقت ذاته مع طهران.