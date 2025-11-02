الذكاء الاصطناعي يملأ جيوب جيف بيزوس بـ 24 مليار دولار في يوم واحد

سجلت أسهم شركة أمازون ارتفاعا قياسيا يوم الجمعة الماضي، ما أضاف حوالي 24 مليار دولار إلى صافي ثروة مؤسس الشركة جيف بيزوس، بعد تقرير أرباح تجاوز توقعات وول ستريت، مدفوعا بارتفاع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وارتفعت أسهم أمازون بنسبة 11.5% لتصل إلى حوالي 248.60 دولارا بعد وقت قصير من بدء التداول يوم الجمعة، بعد أن شهدت انخفاضا بنسبة 3.2% يوم الخميس قبل صدور تقرير الأرباح. ويعد هذا الارتفاع الأكبر في يوم واحد منذ أبريل الماضي، حين قفزت أسهم الشركة بنسبة تقارب 12%، في حين يقترب هذا الأداء من زيادة الأسهم البالغة 12.1% التي سجلتها الشركة في نوفمبر 2022، وفقا لما نشرته مجلة فوربس.

وأعلنت أمازون يوم الخميس عن إيرادات بلغت 180.2 مليار دولار، وأرباحا للسهم الواحد بلغت 1.95 دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 177.9 مليار دولار و1.57 دولار للسهم، بحسب بيانات FactSet.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، إلى أن جزءا كبيرا من نمو الأرباح يعود إلى توسع خدمات أمازون ويب (AWS)، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 20% سنويا لتصل إلى 33 مليار دولار.

وأضاف جاسي أن الطلب القوي على عروض الذكاء الاصطناعي للشركة ساهم أيضا في النتائج، خاصة بعد افتتاح مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقيمة 11 مليار دولار لتشغيل نماذج Anthropic للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع.

وبحسب تقديرات فوربس، يحتل جيف بيزوس المرتبة الثالثة عالميا بين أغنى الأشخاص بثروة تقدر بـ 259.4 مليار دولار.

ومنذ ارتفاع أسهم الشركة يوم الجمعة، ارتفعت ثروته بحوالي 24 مليار دولار، بعد أن سجلت انخفاضا قدره 6.6 مليارات دولار يوم الخميس.

ويشير تحليل السوق إلى أن أسهم أمازون ارتفعت بنسبة 53% منذ وصولها إلى أدنى مستوى لها عند 161.38 دولار في أبريل، بعد أن سجلت السهم مستوى قياسيا جديدا فوق 240 دولارا في فبراير. وبذلك، تجاوزت أسهم الشركة 12% من بداية العام، بعد أن كانت قد سجلت زيادة طفيفة بلغت 1.6% قبل تراجع يوم الخميس.

ويأتي صعود أسهم أمازون في وقت تعمل فيه الشركة على تعزيز استراتيجيتها للتركيز على منتجات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية، مع تزايد الطلب من شركات كبرى مثل انفيديا وجوجل ومايكروسوفت.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشركة عن تسريح 14 ألف موظف إداري ضمن جهودها لتقليل البيروقراطية، مع التأكيد على أن هذه الخطوة ليست مدفوعة بالجانب المالي أو الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، بحسب تصريحات جاسي.

وقد أثنى الاقتصاديون على النمو المتواصل للشركة، رغم المخاوف السابقة من تأثير سياسات التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترامب على أعمال الشركة. وأكد محللو Pivotal Research أن أمازون تتمتع بـ "خندق عميق" حول أعمالها الأساسية بفضل حجمها الكبير، مع فرص نمو عضوي متعددة مدعومة بخدماتها السحابية عالية الهامش.