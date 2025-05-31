«دبي التجاري» يسرّع التحوّل الرقمي بمذكرة تفاهم مع «كود 81»

وقعت «كود 81» CODE81، الشركة المتخصصة في الابتكار التكنولوجي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك دبي التجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البنك في مجالي البيانات والتحليلات المتقدمة، وتمكينه من اتخاذ قرارات أذكى، وتسريع عملية التحول الرقمي.

وستعمل «كود 81» بموجب مذكرة التفاهم على دعم بنك دبي التجاري في كسر الحواجز التنظيمية وتحقيق التكامل في بنية البيانات، وتحسين أطر حوكمة البيانات، وتطوير بنية تحتية قابلة للتوسع وقائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «نؤمن في بنك دبي التجاري بأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون في خدمة العميل أولاً وأخيراً. وتُعد هذه الشراكة امتداداً لالتزامنا المستمر بتقديم ابتكارات مصرفية تُحقق فوائد حقيقية ملموسة لعملائنا.

وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، حرصنا على مواكبة مسيرة نمو الإمارات، كما نواصل الاستثمار في شراكات نوعية تمكّننا من قيادة التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد مستقبلي تنافسي».

وقال نادر باسلر، المدير العام لشركة «كود 81»: «تُجسّد شراكتنا مع بنك دبي التجاري التزامنا بتمكين مؤسسات المستقبل من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة من خلال تحليلات بيانات متقدمة».