من عامل بناء إلى صاحب ثروة طائلة.. قصة بريد إلكتروني غيرّ حياة شاب إلى الأبد

قصة توم غروغان تصلح لأن تكون مثالاً على أن الحظ وحده لا يكفي، بل إن الجرأة والمثابرة قد تصنعان ثروة مذهلة، فالشاب البريطاني الذي كان يعمل يوماً في حمل الطوب وخلط الأسمنت بأجر لا يتجاوز 5 دولارات في الساعة، أصبح اليوم أحد أبرز رجال الأعمال الشباب في بريطانيا، بعد أن باع حصته في سلسلة مطاعم Wingstop UK مقابل 532 مليون دولار، رغم أنه لم يمتلك أي خبرة سابقة في قطاع المطاعم.

بدأ غروغان، المولود في مدينة برمنغهام عام 1990، حياته المهنية عاملاً في مواقع البناء منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، وبعد عامين من العمل الشاق، التقى بمطور عقاري أصبح مرشده الأول، حيث ساعده على الحصول على فرصة تدريب في شركة الاستثمار الخاصة برجل الأعمال البريطاني المعروف جيمس كان، أحد نجوم برنامج "عرين التنانين" (النسخة البريطانية من Shark Tank). هناك، بدأ الشاب يفهم آليات الاستثمار وبناء الصفقات، مما زرع فيه طموحاً لتأسيس عمله الخاص.

انطلق غروغان إلى عالم العقارات، وأسّس مشروعاً لتطوير المساكن في لندن، قبل أن يتعرف إلى شريكيه المستقبليين هيرمان سهوتا وسول لوين ومعاً قرروا خوض مغامرة جديدة في عالم الوجبات السريعة، وفقا لـ Fortune.

الشرارة الأولى جاءت من أغنية لمغني الراب الأمريكي ريك روس، الذي ذكر سلسلة Wingstop في إحدى أغنياته. دفعه الفضول إلى البحث عن الشركة، ليكتشف أنها لا تمتلك أي وجود في أوروبا. عندها أرسل في سبتمبر 2016 رسالة بريد إلكتروني عفوية إلى المقر الرئيسي في تكساس قال فيها ببساطة: "ليس لديكم وجود في أوروبا، نود إطلاق العلامة في المملكة المتحدة".

المفاجأة أن الرد جاء إيجابياً، فبدأ الثلاثي إعداد خطة لإقناع الشركة الأم بقدرتهم على تمويل المشروع رغم افتقارهم للخبرة في قطاع المطاعم. وبعد نحو عام من المفاوضات و50 رفضاً من المستثمرين، تمكنوا من جمع التمويل اللازم وافتتاح أول فرع في ويست إند – لندن عام 2019.

اعتمدت العلامة في تسويقها على مخاطبة جيل الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستقطاب مؤثرين ومشاهير مثل ستورمزي وكايلي جينر. ومع انتشارها السريع، توسعت Wingstop UK لتضم اليوم 57 فرعاً وتوظف أكثر من 2,500 عامل، لتصبح من أسرع سلاسل الوجبات السريعة نمواً في البلاد.

وفي نهاية عام 2024، باع غروغان وشريكه حصتهم الكبرى في الشركة الأم Lemon Pepper Holdings لشركة الاستثمار الأمريكية Sixth Street في صفقة بلغت قيمتها 400 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 532 مليون دولار، وهي من أكبر صفقات الاستحواذ في تاريخ المطاعم البريطانية.

يؤكد غروغان، البالغ من العمر 35 عاماً، أن تجربته تثبت أن النجاح لا يتطلب شهادة جامعية بقدر ما يحتاج إلى شجاعة وخبرة حياتية.

يقول: "ما لم تكن تريد أن تصبح طبيباً أو محامياً، فالدراسة الأكاديمية مضيعة للوقت. ما تتعلمه في عالم الأعمال أو من خلال التجربة العملية أهم بكثير من أي كتاب".

رحلة غروغان من عامل بناء إلى قمة عالم الأعمال تذكّر بأن الفرصة قد تأتي من مكان غير متوقع — وربما من بريد إلكتروني واحد غيّر حياة شاب إلى الأبد.