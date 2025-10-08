الملياردير نيك ستورونسكي يغادر لندن ليستقر في الإمارات

غادر الملياردير نيك ستورونسكي، الشريك المؤسس لتطبيق الخدمات المصرفية الرقمية Revolut، المملكة المتحدة وانتقل إلى الإقامة في الإمارات، بعد أن ألغت الحكومة البريطانية الامتياز الضريبي الخاص بالمقيمين غير الدائمين.

وأظهرت بيانات رسمية بريطانية أن ستورونسكي غيّر محل إقامته في أكتوبر 2024، فيما تُقدّر قيمة حصته في الشركة بأكثر من 7.9 مليارات دولار وفقاً لـ"مجلة فوربس"، مع سعي Revolut لجمع تمويل يرفع قيمتها إلى 65 مليار دولار.

تأتي مغادرته ضمن موجة خروج للأثرياء من بريطانيا عقب قرار وزيرة المالية رايتشل ريفز إلغاء نظام “non-dom” الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية على الدخل الخارجي، وهو ما دفع عدداً من المليارديرات والمستثمرين إلى نقل إقامتهم.

في المقابل، توسّعت أنشطة Revolut في الإمارات، حيث افتتحت مكتباً جديداً في دبي وحصلت على رخصة تشغيل رسمية.

ويتواصل التدفق القوي للأثرياء من مختلف أنحاء العالم إلى دبي بأعداد غير مسبوقة، خاصة من الدول الغربية، مدفوعين في ظل عدم وجود لضريبة على دخل الأفراد، وتوفر نمط الحياة الفاخر، الذي أصبح من الصعب الحفاظ عليه في دولهم الأصلية، وفقاً لتقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتحافظ دبي على مكانتها وجهة مفضلة لأصحاب الثروات من دول الجوار، لكن خبراء الهجرة ومقدمي الخدمات للأثرياء، يؤكدون أن هناك تزايداً ملحوظاً في أعداد القادمين من الدول الغربية.

وبحسب شركة «هينلي آند بارتنرز» المتخصصة في شؤون الإقامة والجنسية، من المتوقع أن تستقطب الإمارات هذا العام رقماً قياسياً يصل إلى 9,800 مليونير، وهو أعلى رقم لأي دولة في العالم.