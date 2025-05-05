«المالية المركزية بالشارقة» تستعرض أفضل الممارسات مع مالية عجمان

استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة وفداً من دائرة المالية في عجمان، حيث تم مناقشة أحدث التطورات المتعلقة بأفضل الممارسات المالية المطبقة في الدوائر المدعومة في حكومة الشارقة، بهدف تبادل الخبرات.

وأكدت مروة السويدي مدير إدارة الموازنة بدائرة المالية المركزية بالشارقة، حرص الدائرة على تطوير وتحسين العمليات المالية ومتابعة الدعم الحكومي للجهات المحلية بما يتماشى مع توجيهات حكومة الشارقة ورؤية إمارة الشارقة الطموحة.

وأضافت: «إن التعاون المستمر مع الدوائر المالية في الإمارات يعد أحد أوجه تعزيز الكفاءة في الأداء المالي، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي».