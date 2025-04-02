هيمنة قطاع التكنولوجيا.. قائمة فوربس لأغنى مليارديرات العالم

تصدّر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس، قائمة مجلة "فوربس" لأغنى مليارديرات العالم لعام 2025، متفوقًا على الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، رئيس مجموعة "LVMH" للسلع الفاخرة. وجاءت القائمة هذا العام بأرقام قياسية، حيث ضمت 3028 مليارديرًا، بزيادة 247 عن العام الماضي، بإجمالي ثروات تصل إلى 16.1 تريليون دولار.

تفاصيل القائمة:

إيلون ماسك: بلغت ثروته الصافية 342 مليار دولار، مدعومة بارتفاع قيمة "سبيس إكس" وشركة الذكاء الاصطناعي "xAI"، بالإضافة إلى نمو أسهم تيسلا على الرغم من التقلبات الأخيرة.

مارك زوكربيرغ: حل في المركز الثاني بثروة قدرها 216 مليار دولار، بفضل أداء شركة "ميتا" القوي.

جيف بيزوس: جاء في المركز الثالث بثروة تبلغ 215 مليار دولار، متخلفًا عن زوكربيرغ بفارق ضئيل.

لاري إليسون: مؤسس "أوراكل" حل رابعًا بثروة 192 مليار دولار.

برنارد أرنو: الرئيس غير التقني الوحيد في الخمسة الأوائل، بثروة 178 مليار دولار.

هيمنة قطاع التكنولوجيا:

سيطر رواد التكنولوجيا على المراكز العشرة الأولى، حيث ضمت القائمة أيضًا:

وارن بافيت (154 مليار دولار).

لاري بيج (144 مليار دولار) وسيرجي برين (138 مليار دولار)، مؤسسا جوجل.

أمانسيو أورتيغا الإسباني، الوحيد غير الأمريكي في العشرة الأوائل، بثروة 124 مليار دولار.

ستيف بالمر، الرئيس السابق لـ"مايكروسوفت"، الذي أغلق القائمة بثروة 118 مليار دولار.

وافدون جدد:

من بين 288 شخصًا جديدًا على قائمة المليارديرات لهذا العام، سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل. ارتفعت ثروته الصافية إلى 1.1 مليار دولار (850 مليون جنيه إسترليني) مع ارتفاع قيمة أسهمه في جوجل.

ومن الشخصيات البارزة الأخرى في قائمة المليارديرات الأطول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تضاعفت ثروته إلى ما يقدر بنحو 5.1 مليارات دولار (3.95 مليارات جنيه إسترليني) بعد أن أصبحت شركته للتواصل الاجتماعي Truth Social شركة مدرجة في البورصة وقام ببيع عملة مشفرة خاصة به.

تُعد هذه القائمة التاسعة والثلاثين التي تصدرها "فوربس"، والتي توصف بـ"التصنيف النهائي لأغنى أغنياء العالم"، وتعكس النمو الكبير في ثروات أصحاب المليارات، خاصة في قطاع التكنولوجيا.