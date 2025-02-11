الملياردير المكسيكي كارلوس سليم ينتقد الرسوم الجمركية الأمريكية

انتقد الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، أحد أغنى 20 شخصا في العالم، الاثنين الرسوم الجمركية التي يهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على الواردات المكسيكية.

وسليم الذي تقدّر ثروته بنحو 80 مليار دولار ويمتلك شركات تعمل في مجالات متنوّعة من الاتصالات والتعدين إلى الإنشاءات العامة، اعتبر أنّ تهديدات ترامب تندرج في إطار "مفاوضات" تسبّبت بتراجعات في أسواق الأسهم.

وأضاف سليم (85 عاما) خلال مؤتمره الصحافي السنوي "لن نكسب شيئا من هذا. إذا فُرضت ضريبة بنسبة 25% على كلّ ما تستورده الولايات المتحدة فإنّ معدّل التضخّم سينفجر".

وهدّد ترامب جارتي بلاده، المكسيك وكندا، بفرض ضريبة قدرها 25% على صادراتهما إلى بلاده، على الرّغم من أنّ الدول الثلاث مرتبطة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

ويتّهم الرئيس الجمهوري جارتي بلاده بالتراخي في مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.

وأرجأ ترامب تنفيذ تهديده هذا لمدة شهر.

وقال سليم "لا أعتقد أنّ الرئيس سيغيّر رأيه خلال 30 يوما".

ووقّع ترامب الإثنين أوامر تنفيذية فرض بموجبها رسوما جمركية بنسبة 25% على كلّ واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، في حلقة جديدة من مسلسل الحرب التجارية التي بدأها ضدّ العالم أجمع.