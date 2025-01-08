«جوائز مستقبل التمويل» تحفز الابتكار في القطاع المالي

تسلط جوائز مستقبل التمويل؛ إحدى أبرز الفعاليات المرتقبة خلال قمة AIM للاستثمار 2025، الضوء على رواد التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، والتمويل المستدام، وقادة القطاع المالي الذين يلعبون دوراً محورياً في إعادة تشكيل المشهد المالي العالمي.

وتشكل جوائز «مستقبل التمويل» منصة فريدة تحتفي بالابتكار، وتعزز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع المالي، وتستعرض أبرز الإنجازات التي تسهم في دفع عجلة التطور المالي نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة.

وبالإضافة إلى هذا التكريم، يحظى الفائزون بفرصة استثنائية لعرض إنجازاتهم أمام جمهور عالمي يضم قادة الصناعة، والمستثمرين، وأصحاب المصلحة، مما يمنحهم اعترافاً دولياً بمساهماتهم في تطوير القطاع المالي.

وتستهدف جوائز مستقبل التمويل الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والبنوك ومديري الأصول والقادة الماليين وتخضع الترشيحات لعملية تقييم دقيقة تشمل عروضاً تقديمية عبر الإنترنت، إلى جانب جلسات مباشرة للأسئلة والأجوبة مع لجنة من الخبراء الدوليين. كما سيتم تقييم المشاركات بناءً على معايير تشمل الابتكار، الريادة، التوافق مع أهداف الاستدامة، ومدى التأثير والقدرة على التوسع.

الفئات الرئيسية

وتشمل الفئات الرئيسية جائزة ابتكار التكنولوجيا المالية، التي تحتفل بالحلول التكنولوجية المبتكرة التي تحدث تحولاً جذرياً في الخدمات المالية؛ وجائزة قيادة الخدمات المصرفية الرقمية، لأولئك الذين يعيدون تعريف تجارب العملاء؛ وجائزة قيادة التمويل المستدام، التي تكرم الأفراد والمؤسسات الذين يسهمون في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية من خلال حلول تمويلية مستدامة؛ وجائزة شخصية العام للقطاع المالي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعترف بالتميز الفردي في القيادة والابتكار.

ولا تقتصر فوائد الفوز بجوائز «مستقبل التمويل» على التكريم والاحتفاء بالإنجازات، بل تمتد لتشمل تمكين الفائزين من تعزيز مكانتهم كقادة فكريين يسهمون في صياغة مستقبل القطاع المالي. ومن خلال إبراز هذه الإنجازات، تهدف الجوائز إلى تحفيز المزيد من الابتكار، ودفع التقدم، ووضع معايير جديدة في مجالات الابتكار، المسؤولية، والقيادة.