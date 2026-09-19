وارن بافيت يتنحى عن عرش «بيركشاير هاثاواي»

أعلن رجل الأعمال الشهير، وارن بافيت، البالغ من العمر 96 عاماً، في رسالة وجهها إلى المساهمين، أمس، تنحيه عن منصب رئيس مجلس إدارة «بيركشاير هاثاواي»، لينهي الملياردير الأمريكي أكثر من 5 عقود قضاها في قيادة الشركة التي حولها إلى أحد أكبر التكتلات الاستثمارية في العالم.

وأعلنت المجموعة الاستثمارية تعيين بافيت، رئيسها التنفيذي السابق، رئيساً فخرياً للشركة بأثر فوري، فيما يتولى نجله هاورد بافيت رئاسة مجلس الإدارة. ويشغل «هاورد» عضوية مجلس إدارة «يركشاير هاثاواي» منذ 1993، فيما سيبقى «وارن» عضواً في مجلس الإدارة بعد تعيينه رئيساً فخرياً.

وقالت الشركة في بيان إن الملياردير الملقب بـ«حكيم أوماها» سيواصل بصفته رئيساً فخرياً تقديم «رؤيته وحكمته القيّمَتين»، إلى جانب دوره المستمر عضواً في مجلس الإدارة.

وجاء قرار «وارن» بعد أكثر من تسعة أشهر على تولي «جريج أبيل»، البالغ 64 عاماً، منصب الرئيس التنفيذي، وقال «أبيل» في بيان الشركة إن الثقافة التي بناها «وارن» والقيم التي دافع عنها ستظل في صميم بيركشاير، وإن «هاورد» سيكون حارساً لها.

وكتب بافيت أن «أبيل يدير الشركة، وهاورد يحمي ثقافتها وقيمها»، مضيفاً أن كليهما أكثر قيمة من أي أصل في ميزانية الشركة.