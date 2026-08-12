201 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في النصف الأول

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن نتائجها المالية للنصف الأول 2026، والتي تظهر نهجها المنضبط في الاكتتاب، وتنويع مصادر الإيرادات، ومواصلة توسعها الدولي رغم التحديات التي شهدتها بيئة الأعمال.

وحققت المجموعة صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 225.1 مليون درهم. أما الأرباح بعد الضريبة فقد بلغت 201 مليون درهم.

تعكس النتائج بنحو رئيسي النهج التحوطي الذي اتبعته الشركة في تسجيل مخصصات متعلقة بالمخاطر الجيوسياسية، والمطالبات الناجمة عن الفيضانات، بالإضافة إلى تأثير التقلبات التي شهدتها أسواق الاستثمار على المدى القصير. وبالرغم من هذه التحديات الخارجية، حافظت المجموعة على قوة أعمالها الرئيسية، مدعومة بانضباط عمليات الاكتتاب، والإدارة الحكيمة للمخاطر، وقوة عملياتها التشغيلية الأساسية.

وفي إطار التزامها المستمر بحماية المتعاملين بالدرجة الأولى، سجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 6.135 مليارات درهم، نتيجة تزايد عدد العملاء الاستراتيجيين للمجموعة، إلى جانب زيادة أعمال مشاريع الإنشاء الكبرى.

وبلغ صافي إيرادات الاستثمار خلال النصف الأول 150.4 مليون درهم، مدعوماً بالنمو القوي في عوائد الفوائد على السندات وإيرادات الإيجارات، إلى جانب نشاط المجموعة في عمليات التخارج من الاستثمارات، ما يعكس إدارتها الفعالة للمحفظة الاستثمارية وقدرتها على اغتنام الفرص المناسبة في ظل التقلبات المؤقتة التي شهدتها الأسواق.

وخلال النصف الأول من عام 2026، واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تنفيذ استراتيجيتها في النمو من خلال التوسع الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. ففي 1 أبريل 2026، بدأ فرع الشركة في مدينة جيفت عملياته التشغيلية بنحو كامل مع فريق محلي من ذوي الخبرة، وذلك بالاستناد إلى أعمالنا الراسخة في مجال إعادة التأمين عبر الحدود، ما يسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز حضور الشركة في أحد أسواق التأمين الأسرع نمواً في العالم. وخلال الربع الثاني من العام، وقّعت الشركة اتفاقية استراتيجية مع وزارة الخارجية لتوفير برنامج تأمين مصمم خصيصاً للموظفين وأفراد أسرهم، ما يعزز التزام الشركة بتوفير حلول تأمينية مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية وتسهم في تحقيق أهداف «عام الأسرة» في الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: واصلت الشركة تركيزها على حماية المتعاملين وترسيخ مكانتها في السوق والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل من خلال الاكتتاب المنضبط وتنويع الموارد والتوسع الدولي. وتؤكد النتائج قوة أعمالنا الأساسية، إلى جانب امتلاكنا لمحفظة أعمال متنوعة، واعتمادنا نهجاً منضبطاً في الاكتتاب، وحضوراً دولياً متنامياً، ما يعزز مكانتنا ويتيح لنا مواصلة تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا والأسواق التي نعمل بها.

من جهته، قال جوجال مادان، الرئيس التنفيذي بالإنابة في الشركة: يظهر أداؤنا مواصلة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تركيزها على حماية المتعاملين والحفاظ على الانضباط في الاكتتاب والاستفادة من التحليلات المتقدمة وتحقيق النمو المستدام من خلال الإدارة الحكيمة للمخاطر والتميز التشغيلي. وإلى جانب أدائنا المالي، واصلت الشركة تقدمها في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية من خلال بدء عملياتنا التشغيلية بنجاح في فرعنا الجديد في الهند وتعزيز شراكاتنا التي تحقق قيمة طويلة الأجل للمتعاملين معنا. وكلنا ثقة مستقبلاً أن تحافظ الشركة على نموها من خلال محفظتنا المتنوعة، وتوسع حضورنا الدولي، وقوة علاقاتنا مع المتعاملين، ما يمنحنا أسساً راسخة تدعم نمونا المستدام.