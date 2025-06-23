763.8 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات فى مارس2025

سجلت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً مطرداً خلال الأشهر الماضية، لتصل إلى نحو 763.8 مليار درهم بنهاية مارس 2025.

ووفق المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم، حققت استثمارات البنوك نمواً سنوياً بنسبة 14.9%، وارتفاعاً بنسبة 3.9% منذ بداية 2025.



كما سجلت زيادة شهرية بنحو 1%.وتوزعت استثمارات البنوك بين عدة أدوات، تصدرتها الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بقيمة 343.2 مليار درهم.

في حين بلغت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق حوالي 345.3 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأسهم 18.7 مليار درهم،وسجلت الاستثمارات الأخرى نحو 56.6 مليار درهم.وبالتوازي مع نمو الاستثمارات.

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.24 تريليون درهم، بنسبة نمو سنوي بلغت 9.4%، بينما بلغ الائتمان المحلي 1.868 تريليون درهم.وبلغت قروض القطاع الخاص 1.377 تريليون درهم، والأفراد 505.9 مليار درهم.

وسجلت الودائع المصرفية الإجمالية لدى البنوك في الدولة نحو 2.936 تريليون درهم، بواقع 2.687 تريليون ودائع المقيمين و248.6 مليار درهم ودائع غير المقيمين.إلى ذلك أظهرت المؤشرات المصرفية الخاصة بتوزع البنوك حسب الموقع ما بين أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، ارتفاعاً في إجمالي أصول البنوك العاملة في أبوظبي منذ ديسمبر الماضي 4.1% لتصل إلى نحو 2.26 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، وبنسبة 2.8% في دبي لتبلغ نحو 2.08 تريليون درهم،.

بينما سجلت البنوك في "الإمارات الأخرى" نمواً نسبته 4.3% لتصل إلى 381.7 مليار درهم.وفيما يتعلق بإجمالي الائتمان، فقد تجاوز ائتمان البنوك العاملة في أبوظبي 1.05 تريليون درهم بنمو 2.6% منذ نهاية العام الماضي، وفي دبي 988.5 مليار درهم بزيادة 2.6%، وفي الإمارات الأخرى 197.9 مليار درهم بنمو 3.9%.وارتفعت الودائع المصرفية لتصل في بنوك أبوظبي إلى نحو 1.33 تريليون درهم، وفي دبي إلى 1.36 تريليون درهم، وفي الإمارات الأخرى إلى 247 مليار درهم.