«طلبات» تزيد حجم طرحها الأولي في سوق دبي المالي إلى 20%



أعلنت «طلبات هولدينغ بي ال سي» عن زيادة حجم الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي. وتأتي هذه الزيادة بعد الارتفاع الكبير في طلبات الاكتتاب من المستثمرين الدوليين والإقليميين في الشريحة الثانية (كما موضح أدناه)، ومنها عدد من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل.

وارتفع حجم الطرح العام الأولي الإجمالي إلى 4,657,648,125 سهماً من الأسهم العادية، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن طرح 3,493,236,093 سهماً عادياً.

ويمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة).

وجميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة، وهي شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة (Delivery Hero MENA Holding GmbH) («المساهم البائع»)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي («دليفري هيرو»)، الشركة العامة المدرجة في المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

ووفقاً للنطاق السعري الثابت لأسهم الطرح الذي يتراوح بين 1.50 و1.60 درهم للسهم الواحد (النطاق السعري للطرح)، وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) و7.5 مليارات درهم (2 مليار دولار).

وتم تخصيص الأسهم الإضافية البالغ عددها 1,164,412,032 سهماً بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات.

ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة «طلبات» عند الإدراج بين 34.9 مليار درهم (9.5 مليارات دولار) و37.3 مليار درهم (10.1 مليارات دولار).

وتبقى فترة الاكتتاب دون تغيير، حيث تنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (كما هو محدد أدناه)، وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية البناء السعري للسهم وسيتم الإعلان عنه في 29 نوفمبر 2024.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي «الإدراج» في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.



زيادة حجم الطرح

بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات «هيئة الأوراق المالية والسلع»، سيطرح المساهم البائع الآن 4,657,648,125 سهماً من الأسهم العادية، أي ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وقد تم زيادة حجم الطرح من 3,493,236,093 سهماً، وكان ذلك يمثل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين في الشريحة الثانية، ولإرساء بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد الإدراج.

وتم اتخاذ القرار بزيادة حجم الطرح في ضوء ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، ومنهم مستثمرون جدد يستثمرون لأول مرة في سوق دبي المالي.

وفقاً للنطاق السعري الثابت لأسهم الطرح وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار ) و7.5 مليارات درهم (2 مليار دولار)، مع تخصيص أسهم الطرح الإضافية بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأت فترة الاكتتاب العام الأولي في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين. وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 درهم و1.60 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة في وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 34.9 مليار درهم (9.5 مليارات دولار) وحوالي 37.3 مليار درهم (10.1 مليارات دولار). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.