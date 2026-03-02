الذهب يلمع من جديد ويرتفع 3‎%

نيويورك - وكالات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في بداية تداولات الأسبوع، بعدما قفزت العقود الآجلة للمعدن الأصفر نحو 3%، متجاوزة مستوى 5400 دولار . مدعومة بزيادة الطلب من المستثمرين الباحثين عن الأمان في ظل حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، بعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتي بدأت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي هذا الصعود في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بتقلبات الأسواق المالية والتوترات الاقتصادية، ما عزز جاذبية الذهب كأحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط ضد المخاطر وتقلبات الأصول عالية المخاطر.