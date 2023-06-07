«دناتا» تعرض روبوت طهي في معرض السفر والتموين العالمي

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أعلنت «دناتا»، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، عن إضافة مثيرة لمشاركتها في معرض السفر والتموين العالمي 2023 WTCE، الذي يقام حالياً في مدينة هامبورغ الألمانية. وتتاح الفرصة أمام زوار جناح الشركة في المعرض للالتقاء والتفاعل مع روبوت طهي متطور، ما يقدم إطلالة على مستقبل الابتكار في مجال التموين.

ويتضمن عرض الطهي الفريد من دناتا، أول روبوت في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على التعامل مع عمليات الطهي في المطابخ التجارية والسكنية. والروبوت الذي طورته شركة «مولي روبوتكس Moley Robotics»، قادر على تحضير أعداد كبيرة من الأطباق المتماثلة باتباع تعليمات الشيف المسجلة مسبقاً. وهو مجهز بمجسات متعددة وقدرات التعلم الآلي، ما يمكنه من قياس المكونات بدقة وتنفيذ تقنيات الطهي المعقدة. ويضمن الحل المبتكر جودة متسقة ومستويات عالية من الأمان والتكيف السريع مع المعايير المتغيرة في الوقت الفعلي.

وقال روبن بادجيت، الرئيس التنفيذي دناتا لخدمات التموين والتجزئة: «نحن متحمسون لعرض روبوت طهي سيحدث نقلة نوعية، إلى جانب عروضنا العالمية في الطهي والتجزئة في معرض السفر والتموين العالمي. ونتطلع إلى استقبال شركائنا في هامبورغ ومناقشة مستقبل الصناعة».

وأضاف: «نعمل باستمرار لتحسين الجودة والكفاءة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة، عبر شبكتنا العالمية. وقد نفذنا في السنوات القليلة الماضية عدداً من الحلول المتطورة لتحسين مختلف جوانب عملياتنا، بدءاً من تحليل الاستهلاك إلى مصادر المكونات، إلى إدارة المخزون والنفايات. وسوف نواصل مراقبة الاتجاهات وزيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملياتنا لتسخير قوة الابتكار».

وبالإضافة إلى روبوت الطهي، سيتمكن زوار جناح دناتا أيضاً من مقابلة «بيللا Bella»، روبوت الضيافة الذي سيقدم وجبات ومرطبات عالمية في معرض السفر والتموين العالمي. ويعمل الروبوت «بيلا» مع شريكته «كيتي» لخدمة ضيوف صالة مطار الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تديرها دناتا عبر مشروعها المشترك «ألفا فلايت سيرفيسيز».

كما يضم جناح دناتا الواسع في هامبورغ محطة طهي حية تقدم للزوار تجارب طهي عالمية المستوى، وذلك بحضور مسؤولين تنفيذيين في دناتا وطهاة حائزين جوائز من جميع أنحاء العالم للالتقاء مع الزوار والشركاء.

ويعمل لدى دناتا لخدمات التموين والتجزئة، التي تعد واحدةً من رواد مقدمي خدمات الضيافة الجوية، أكثر من 10500 موظف، ينتجون أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً، ويقدمون خدمات كاملة لرحلات الشركاء وطائرات كبار الشخصيات من أكثر من 60 موقعاً حول العالم.

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