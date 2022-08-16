الإمارات.. 15.5 مليار درهم استثمارات الأجانب في الأسهم المحلية منذ بدابة 2022

المصدر: وام

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نما صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية إلى أكثر من 15.54 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2022، في ظل جاذبيتها الاستثمارية والأداء القوي للشركات المُدرجة، بدعم رئيسي من قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للدولة.

وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 70 مليار و276 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية الأسبوع الماضي مقابل مبيعات بنحو 54 مليار و733 مليون درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 15.54 مليار درهم كمحصلة شراء، بحسب بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 51 مليارا و517 مليون درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 37 مليارا و843 مليون درهم بصافي استثمار 13.673 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 18 مليارا و758 مليون درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 16 مليارا و889 مليون درهم بصافي استثمار جاوز 1.86 مليار درهم كمحصلة شراء.

وتواصل أسواق الأسهم المحلية استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الثاني من العام 2022، في ظل الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب سلسلة من عمليات الطرح العام الأولي والإدراجات الكبرى شملت "بروج" وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و"تيكوم" و"موانئ أبوظبي" و"فيرتيغلوب" و"أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي" ومجموعة "ملتيبلاي".

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