3 أولويات بحثها وزراء مالية ومحافظو بنوك دول «مجموعة العشرين»

المصدر: جاكرتا- البيان

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شارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ممثلاً عن دولة الإمارات، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) للعام 2022، الذي عقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وناقش الاجتماع أولويات مجموعة العشرين لعام 2022 التي حددتها الرئاسة الإندونيسية، وهي: البنية الصحية العالمية، والتحول الاقتصادي من خلال الرقمنة، والانتقال إلى الطاقة المستدامة.

خارطة طريق

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية هذا الاجتماع، الذي يوفر منصة تتيح لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية مناقشة العديد من المواضيع المالية والاقتصادية، ويقدم فرصة تنسيق الجهود لضمان استمرارية تعافي الاقتصاد العالمي بشكل شامل ومستدام.

وقال: تدرك دولة الإمارات أهمية تنسيق الجهود الدولية لتطوير سبل التعاون مع شركائنا حول العالم بهدف النهوض بخارطة طريق التمويل المستدام. وفي هذا الإطار، نحرص على ترسيخ أطر التعاون بين مجموعة عمل التمويل المستدام ومؤتمر الأطراف لدمج وتعزيز أولويات التمويل المستدام.

استقرار مالي

وأضاف: تحرص الإمارات على العمل مع شركائنا في المجموعة على تنمية الأولويات المتعلقة في الاستقرار المالي العالمي، ومنها تخفيض تكلفة التحويلات المالية، دراسة الآثار الناجمة عن العملات الرقمية، وتوظيف الحلول الرقمية لتعزيز حصول الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى التمويل«.

وشدد على ضرورة التنسيق الدولي في تنفيذ الإصلاحات الضريبية:»تجدد دولة الإمارات دعمها للمحورين 1 و2 بشأن مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية، مؤكدين أهمية اتباع نهج منسق دولياً في تنفيذ الإصلاح الضريبي الدولي.

حضور

حضر الاجتماع سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، إلى جانب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، والمسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية.

وفي ختام الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، تم الاتفاق على خطط عمل مجموعات العمل، والتوقيع على بيان المسار المالي الأول لهذا العام. وسيعقد الاجتماع القادم لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن يومي 21 و22 أبريل 2022.

اجتماع

كان الاجتماع الثاني لوكلاء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية للعام 2022 قد سبق اجتماع الوزراء والمحافظين، وانعقد أيام 15 و16 و17 فبراير ومثل الإمارات فيه سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، وثريا الهاشمي، مدير مشاريع في وزارة المالية، حيث تم خلال الاجتماع صياغة البيان الختامي لاجتماع الوزراء.

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