منتجات مميزة للكويت والبحرين بالقرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

يتميز جناح الكويت والبحرين في القرية العالمية بدبي، بالطابع الثقافي الأصيل، عبر مجموعة من المنافذ التي توفر خيارات استثنائية رائعة ومتنوعة من المنتجات للضيوف.

ويقدم الجناج للضيوف منتجات مميزة كالحلويات الكويتية والبحرينية وتجارب تذوق رائعة، إذ تتوفر مجموعة واسعة من الحلويات الكويتية والبحرينية التراثية، كالدرابيل والرهش والقرص العقيلي والبقاسم والسمبوسة وغيرها، حيث يتعرف الضيوف على الحلويات التقليدية الكويتية والبحرينية، التي تلقى إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين والمقيمين الذين باتوا يعرفون هذه المنتجات، لا سيما وأن بعض الحلويات المعروضة لا توجد سوى في الكويت والبحرين.

كما تتوفر في الجناح حلوى الدملوج، ومن ضمنها دملوج الفستق الحلبي، وهو من الحلويات التراثية، بالإضافة إلى الفستقية والبندقية والمعمول والحلويات المحشوة بالجوز.

أقمشة

وتتميز الأقمشة الكويتية والبحرينية بجودتها وتصاميمها وخاماتها المميزة، ما يجعلها من أكثر المنتجات رواجاً في الجناح. ويتم استيراد أجود الخامات من اليابان وإنجلترا وسويسرا والهند وألمانيا وأوروبا وغيرها، وتوفيرها للمواطنين والمقيمين والضيوف في الإمارات، دون الحاجة للسفر.

ويشهد هذا النوع من المنتجات إقبالاً واسع النطاق، بالإضافة إلى نشر ثقافة التصاميم الكويتية والبحرينية الفريدة، حيث يستكشف الضيوف تميز التصاميم وجودة أقمشتها.

عطور

وتتوفر في الجناح مجموعة من العطور العربية الشهيرة في الكويت والبحرين، كالباتشولي والبخور والعود. وتشتهر الكويت بعطر الباتشولي نظراً لقوته وفوحانه، ويعتبر من العطور المميزة لدى الكويتيين والإماراتيين والخليجين.

وتشهد العطور الكويتية والبحرينية إقبالاً استثنائياً، حيث يحرص الضيوف على اقتنائها قبل انتهاء الموسم. يمكنكم زيارة جناح الكويت والبحرين في القرية العالمية، والقيام بجولة واسعة النطاق لاختيار أفضل المنتجات بأسعار تنافسية بجودة فائقة ومنتجات لم تخطر على البال، والاستمتاع بالأنشطة والبرامج الترفيهية.

وتستمر القرية العالمية بالترحيب بضيوفها يومياً في الموسم 25 ابتداءً من الساعة 4 عصراً لغاية 18 أبريل 2021، مع باقة من أروع البرامج الثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة ولجميع أفراد العائلة، لتجربة عالم من الروائع.

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