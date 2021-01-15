15.6 ملياراً تمنحها مشتريات الأجانب والمؤسسات للأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي، وربح رأسمالها السوقي نحو 15.6 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية، مدفوعاً بتحسن الشهية الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات، وزيادة وتيرة مشترياتهم لاقتناص الفرص مع ثقتهم في الاقتصاد الوطني، بعد تخطيه تداعيات الجائحة.

وصعد سوق دبي 2.9% إلى 2702 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 2% عند 5266.71 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 4.3 مليارات درهم، منها 1.88 مليار في دبي، و2.4 مليار في أبوظبي، وجرى تداول 2.14 مليار سهم، موزعة بواقع 1.56 مليار في دبي، و582.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال 40.26 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجهت المؤسسات نحو الشراء بصاف 87.3 مليون درهم، منها 84.4 مليوناً في دبي و2.9 مليون في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصاف 216.5 مليون درهم، منها 177.4 مليون للأجانب وحدهم، بينما في دبي اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصاف 1.13 مليون للخليجيين و147.8 مليوناً للأجانب.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية ارتفع في دبي، «دبي الإسلامي» 5.97% و«الإمارات دبي الوطني» 4.09%، و«إعمار العقارية» 2.55% و«إعمار للتطوير» 7.37% و«إعمار مولز» 3.21% و«داماك» 1.44% و«ديار» 2.05%، و«دبي للاستثمار» 1.84% و«شعاع كابيتال» 7.8%، و«العربية للطيران» 3.03%، بينما في أبوظبي ارتفع «أبوظبي الأول» 3.7% و«أبوظبي التجاري» 0.65% و«أبوظبي الإسلامي» 4.6%، و«اتصالات» 1.5% و«رأس الخيمة العقارية» 3.14% و«العالمية القابضة» 0.14%.











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