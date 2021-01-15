16.3 مليار درهم زيادة الودائع لأكثر من عام خلال 10 أشهر

المصدر: (أبوظبي- وام)

عاد عملاء البنوك العاملة في الإمارات إلى زيادة حجم ودائعهم في الودائع لأجل أكثر من عام، التي ارتفعت بمقدار 16.3 مليار درهم، مسجلة بذلك نمواً 34.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 مقارنة مع نهاية عام 2019 وفقاً للإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويظهر رصد حركة مؤشر الإقبال على هذا النوع من الودائع أنه حافظ على نسب نمو جيدة منذ بداية 2020 مقارنة مع بقية الفئات الأخرى من الودائع لكل الآجال المعمول بها لدى الجهاز المصرفي الإماراتي.

وأسهم تواصل الإقبال على الاستثمار في الودائع لأجل أكثر من عام في رفع إجمالي الرصيد التراكمي إلى نحو 63.2 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2020 بالمقارنة مع 46.9 ملياراً في ديسمبر من 2019.

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