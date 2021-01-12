«موديز»: الإمارات الأقوى مالياً في الخليج

المصدر: دبي - البيان

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز»، أن الإمارات هي الأقوى مالياً على مستوى دول الخليج، وما زالت تحتفظ بهذه المكانة، رغم التداعيات الاقتصادية التي ضربت كافة دول العالم، جراء تفشي جائحة «كوفيد 19». وذكر تقرير للوكالة، أن التداعيات لم تنل من ملاءة الإمارات المالية، ووفرة الاحتياطيات المالية المتاحة لديها.

وأوضح أن احتفاظ الإمارات بقوتها المالية، رغم الجائحة، يرجع إلى ضخامة حجم الأصول الإجمالية التي تمتلكها صناديقها السيادية، وقوة مؤسساتها، وصرامة تدابير الحوكمة التي تنتهجها في تنظيم الإنفاق داخل مؤسساتها الحكومية، وبصفة خاصة في القطاع المالي، فضلاً عن نجاحها في تحقيق خفض كبير في إنفاقها الحكومي، على مدار العام الماضي.

وأضاف أن هذه العوامل مكنت الإمارات من الإبقاء على التوازن بين أصول صناديقها السيادية، والعجز في موازنتها خلال 2020، متوقعاً أن تحتفظ الإمارات بهذا التوازن خلال العام الجاري.

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«موديز»: الإمـارات الأقوى مالياً في الخليج

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