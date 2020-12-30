«دبي للتسوق» يطلق أفضل صفقات التجزئة

المصدر: (دبي - البيان)

تواصل مفاجآت مهرجان دبي للتسوق تقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الاستفادة من صفقات التجزئة الرائعة خلال الدورة الحالية من المهرجان.

وأصبحت علامة كروكس تحظى بشعبية كبيرة بين المتسوقين بفضل ما تقدمه من راحة ومظهر متميز حيث يقدم متجر كروكس في سيتي سنتر ديرة ومول الإمارات اليوم خصماً ثابتاً بنسبة 50% على جميع المنتجات ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر داخل المتجر الاستمتاع بخصم إضافي بنسبة 10% على جميع مشترياتهم.

ويتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة فقط أو حتى نفاد الكمية حتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة @DSFSocial على الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

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