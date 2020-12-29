وجبة سريعة بـ 1000 درهم في دبي ليلة رأس السنة

المصدر: دبي – بشار باغ

هل يمكن أن يدفع المرء 1000 درهم لقاء وجبة أطعمة سريعة مهما كان حجمها ومهما كانت المناسبة؟ الجواب: نعم، فخلال ليلة رأس السنة وضمن دبي مول مع إطلالة على أطول برج في العالم «برج خليفة» يصل سعر الوجبة في فرع سلسلة «كنتاكي» إلى 1000 درهم للشخص الواحد في ليلة رأس السنة لكن بمكان مميز في المنطقة الخارجية المطلة على برج خليفة بحيث يتمكن المرء من مشاهدة احتفالات رأس السنة التي تبهر العالم سنوياً بألعابها النارية وعروضها الضوئية الأخاذة.

وأوضح مسؤول فرع المطعم رداً على سؤال «البيان الاقتصادي» أن السعر يتضمن العديد من الوجبات وقطع الدجاج والحلويات للشخص الواحد، فيما أجاب مسؤول فرع مقهى «تيم هورتنز» في دبي مول أن السعر للشخص الواحد في المنطقة المميزة ذات الإطلالة المباشرة على برج خليفة يصل إلى 1500 درهم مع قائمة طعام مفتوحة بحيث تتيح للزائر تناول الكميات التي يريدها من الطعام، فيما تتوافر لدى المقهى أيضاً بأسعار أقل من ضمنها 1000 درهم للشخص أيضاً.

وتشكل مناسبة رأس السنة فرصة تستفيد منها المطاعم المطلة على منطقة الاحتفالات لتحسين مداخيلها في هذه المناسبة حيث يعتبر السعر في هذه المناسبة للمكان المطل وليس للوجبة أو للمشروب

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