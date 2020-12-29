الإمارات تطلق نطاق 500 ميجاهرتز إضافية لـ«واي فاي»

المصدر: (دبي ــ البيان)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن توسيع نطاق الطيف الترددي المتاح لشبكات الـ«واي فاي»، بإضافة تردد 500 ميجاهرتز في نطاق 6 جيجاهرتز للجيل الجديد من شبكات الواي فاي، لتكون دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تطلق هذا التردد في النطاق 6 جيجاهرتز «بالتحديد 5925 - 6425 ميجاهرتز»، مع السماح بقدرة إرسال قصوى، تبلغ 250 ميللي واط متاحاً للاستخدامات الداخلية لشبكات الواي فاي فقط.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سرعة الشبكات اللاسلكية الداخلية، لمواكبة الاستخدام المتزايد من قبل الأفراد والمؤسسات ومختلف القطاعات.

كما يهدف لزيادة القدرة على استيعاب التطبيقات الجديدة، التي تحتاج سرعات أعلى وبموثوقية أكبر، وتكتسب شبكة الواي فاي أهميتها من خلال الربط بين الأفراد وأماكن العمل والشركات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

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500 ميجاهرتز إضافية لشبكات واي فاي

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