«الإمارات»: عائد الشحن يرتفع من 10 % إلى 60 %

المصدر: دبي - عمرو عادل ونهى حوا

قال السير تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات»، إن عائدات الشحن ارتفعت من 10 % خلال 2019، إلى 60 % في العام الجاري، وفي مرحلة ما كان نحو 80 % من عائدات الناقلة، عبارة عن شحن، على الرغم من أن أعداد الركاب بدأت تعود مجدداً.

وأضاف كلارك، في مقابلة مع موقع «إيرلاين رايتنغز»، أن عوائد البضائع والركاب، أعلى بكثير، وتكاليف الوقود أقل، وبالتالي، فإن النتيجة النهائية إيجابية.

وأشار إلى أنه تم إزالة المقاعد في الدرجة السياحية، وملء بطن تلك الطائرات ومقصوراتها بالكثير من الأشياء، ويجري حالياً تشغيل ثلاثة أنواع من طائرات «777»، مع أربع أو خمس طائرات «إيه 380» في الخدمة، بعضها يستخدم لعمليات الشحن، لافتاً إلى أن الشركة تتطلع إلى إزالة مقاعد بعض طائرات «إيه 380»، لاستخدامها في عمليات الشحن.

وأكد أن صناعة الطيران ستعود للنهوض بقوة، وأن الشركة جاهزة عندما يحدث التعافي، مشيراً إلى أن جميع طائرات «777»، والتي يبلغ عددها 117 طائرة تعمل، وأن جزءاً منها يعمل ضمن عمليات الشحن بشكل كامل، وآخر ضمن عمليات نقل الركاب والبضائع. وأوضح أن الشركة نجحت في تحقيق الاستقرار، وهي تسير على أساس نقدي ثابت.

من جانب آخر، أعلنت «طيران الإمارات»، عن تسلمها أول طائرة من طراز «إيرباصA380» العملاقة المزودة بالدرجة السياحية الممتازة. وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: نتطلع إلى الكشف عن تفاصيل الدرجة الممتازة السياحية الجديدة، والتي طال انتظارها، قريباً.

وتعتبر الطائرة الجديدة هي الـ118 من هذا الطراز التي ستنضم إلى أسطول الناقلة، والثالثة خلال ديسمبر الجاري. وتوفر مقصورة الدرجة السياحية الممتازة مسافة أكثر رحابة واتساعاً بين المقعدين بزيادة قدرها 38 بوصة، حيث أصبح لدى المسافر مساحة تعادل مرة ونصف المرة مساحة الدرجة السياحية العادية.





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