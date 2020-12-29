«دي إكس بي» تنظر غداً تعيين مستشار لتقييم عرض «مراس»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس، في إفصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي، أمس، أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً غداً، للنظر في تعيين مستشار مالي وقانوني، لأغراض تقييم العرض الذي تم استلامه مؤخراً من شركة «مراس للترفيه والتسلية». وكانت الشركة قد تلقت الأسبوع الماضي، عرضاً رسمياً من شركة مراس للترفيه والتسلية «مراس»، للاستحواذ على كامل أسهمها.

وبموجب العرض المقترح، يحق لمساهمي «دي إكس بي»، الحصول على 8 فلوس نقداً عن السهم الواحد، من خلال مشاركتهم في عملية «عرض الشراء»، والتي من المتوقع أن تبدأ في يناير 2021، إذا استوفيت الشروط المحددة. علماً بأن الصفقة المقترحة مرهونة باستيفاء شروط محددة، تشمل الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

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