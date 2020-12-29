تثبيت أسعار الوقود خلال يناير

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

ثبتت لجنة تسعيرة الوقود، أسعار البنزين والديزل بأنواعه المختلفة، خلال شهر يناير المقبل، للشهر العاشر على التوالي.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار للشهر المقبل، حيث شملت تسعيرة نوفمبر ضريبة القيمة المضافة 5%، لكل من لتر البنزين السوبر «98» نحو 1.91 درهم، ولتر البنزين خصوصي «95» نحو 1.80 درهم، ولتر بنزين إي بلس «91» نحو 1.72 درهم للتر، ولتر الديزل عند 2.06 درهم.

ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة للشهر العاشر على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهر ديسمبر عند الحدود السعرية نفسها للشهور الماضية.

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