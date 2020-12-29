دبي من أفضل الأماكن لتأسيس الأعمال

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

رسّخت دبي مكانتها محوراً عالمياً مترابطاً، يدعم نمو الأعمال بين الشرق والغرب، وفق تقرير نشره موقع «Lifesly». وذكر التقرير أن كل شيء في دبي متألق وجديد، من أبراجها المرتفعة إلى مجمعاتها المكتبية البراقة، لكن الشيء الأكثر إثارة من هندسة الإمارة هو تحولها إلى وجهة للأعمال، حيث يتطلع العديد من رواد الأعمال والمستثمرين العالميين إلى آفاق تأسيس الأعمال في دبي.

وأضاف التقرير أن الإصلاحات المستمرة والطموحة والمؤيدة للأعمال في دبي جعلت من السهل على الجميع توسيع خدماتهم في الإمارة. وكانت دبي تتقدم باطراد في ريادة رأس المال التجاري العالمي بإصلاحات قانونية صارمة لتعزيز الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تنفيذ تأشيرات طويلة الأجل وإنشاء مناطق حرة بعمليات تجارية بسيطة لأصحاب العمل الأجانب.

وساعدت خصائص دبي في وضعها سريعاً ضمن قائمة «مدن المستقبل العالمية». وتعد الإمارات واحدة من أفضل الأماكن لتأسيس الأعمال التجارية، وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ففي تقرير البنك الدولي لعام 2019، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في توفير فرص عمل ممتازة ومزايا.

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