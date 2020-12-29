5 عوامل تدعم صدارة دبي أفضل وجهات الاستثمار العقاري 2021

المصدر: دبي- البيان

يستقبل القطاع العقاري في إمارة دبي عام 2021 بعدد من العوامل المحفزة للاستثمار، لتواصل صدارتها كأفضل وجهات الاستثمار العقاري بالشرق الأوسط رغم التحديات التي أوجدتها جائحة كورونا المستجد، بحسب تقرير شركة الصولجان للعقارات، المتخصصة في الوساطة العقارية في الإمارات.

وقال مروان صالح الجهني، رئيس مجلس إدارة شركة الصولجان للعقارات مقرها «دبي» في هذا الشأن، إن هناك عوامل عدة عززت مكانة دبي ودعمتها لتكون أحسن وجهات الاستثمار بالعقار بمنطقة الشرق الأوسط أبرزها 5 عوامل تشمل:

1 - التسهيلات المقدمة للأجانب لشراء وتملك العقار بنسبة تصل لـ 100%.

2 - مبادرات منح الإقامة الذهبية والتي تصل لنحو 10 سنوات.

3 - الانتعاش المتوقع بالتزامن مع تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر 2021.

4 - العروض المغرية من المطورين العقاريين وتسهيلات الدفع والسداد على مدد طويلة تصل لخمس سنوات وسط ارتفاع المعروض وانخفاض كبير في الأسعار.

5 - تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحقيق نمو ملحوظ بالناتج المحلي الإجمالي قياساً بانكماش خلال عام 2020.

روافد التنمية

وأفاد الجهني بأن القطاع العقاري أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية في إمارة دبي كان أهم الأسباب التي عززت مكانة دبي إقليمياً وعالمياً ضمن أفضل الاستثمار بكافة المجالات.

وتابع: «يتمتع قطاع العقار باهتمام واضح من واضعي السياسات في الإمارة، ما يكفل مستقبل أفضل خلال السنوات المقبلة وأن يظل صامداً أمام الأزمات».

وأضاف إن الاستثمار في العقارات يعد من أفضل الخيارات المتاحة للاستثمار سواء على صعيد الاحتفاظ بالقيمة أو تحقيق عوائد جيدة، مضيفاً أن الحلول الرقمية أصبحت أحد أهم أساسيات السوق بعد التداعيات الكبيرة لجائحة «كوفيد 19» متوقعاً أن يتم تعظيم استخدام هذه الحلول خلال السنوات المقبلة.

وذكر أن الصولجان للعقارات تخطط لتطوير منصة عقارية خلال العام المقبل تسهل تملك وبيع العقارات في الأسواق الرئيسية التي تدير الشركة أعمالها فيها، كما ستقدم المنصة المستهدف إطلاقها دراسات السوق وتحليل المستجدات الطارئة.

انتعاش قوي

قال مروان الجهني: «نحن على أعتاب عام 2021 وأتوقع أن يشهد القطاع العقاري بالإمارات انتعاشاً قوياً بعد نجاحه في الاختبار الصعب أثناء أزمة الجائحة قياساً على قطاعات أخرى عانت ولا زالت تعاني»، مؤكداً أن عدداً من الشركات العاملة في القطاع حولت التحديات إلى فرص حقيقية والتزمت عدة إجراءات ساعدت في الحفاظ على طفرة المبيعات.

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