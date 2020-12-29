83 مبادرة لاقتصادية رأس الخيمة لتحقيق السعادة الوظيفية

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

نظمت اقتصادية رأس الخيمة، خلال عام 2020، ثلاثاً وثمانين مبادرة وفعالية داخلية للموظفين، وشملت كافة الجوانب الحياتية للموظف، ومنها المشاركة في المناسبات العالمية، كيوم المرأة العالمي، ويوم السعادة العالمي، وتهنئة الموظفين الذين تمت ترقيتهم، ومبادرة «مبروك ما ياك» لمن رُزِق بمولود، وعقود القران، والتخرج بشهادة أكاديمية، ومبادرات السحوبات والجوائز التحفيزية، وساعات السعادة للمتميزين، والرحلات الاجتماعية البرية والبحرية.

وأوضحت حصة أحمد الغيص مدير قسم الموارد البشرية، قائد فريق السعادة في الدائرة، أن الدائرة حصلت على المركز الأول في جائزة السعادة على مستوى الشرق الأوسط، في فئة إشراك الموظفين للعام الثاني على التوالي.

وأشارت إلى أن الظروف الاستثنائية التي شهدها عامنا الحالي، في ظل انتشار جائحة «كورونا»، أدت إلى تقليص كثير من الأنشطة والمبادرات، التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة في هذا المجال.

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