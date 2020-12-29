أكاديمية دبي لريادة الأعمال تتعاون مع«إكبا» لتنمية القدرات الزراعية

المصدر: دبي-البيان

أبرمت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، وذلك بهدف إيجاد سبل يمكن خلالها تمكين وتعزيز التعاون المهني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة وقطاعات مهمة للشباب الراغبين بالبدء بمشاريعهم، خاصة في القطاعات التي توليها الدولة أهميةً ودعماً كبيرين.

ورش عمل

وتشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك، إعداد دورات وورش عمل مشتركة لتنمية القدرات الفنية تستهدف العلماء والخبراء وموظفي الإرشاد الزراعي، تطوير برامج مشتركة لتنمية قدرات الشباب، بما في ذلك فرص التدريب الداخلي لطلاب الجامعات، تطوير برامج مشتركة لتنمية قدرات المرأة في هذه القطاعات، إلى جانب تطوير برامج مشتركة لدعم ريادة الأعمال الزراعية، وغيرها من المجالات الأخرى.

شراكات

وقالت ابتهال الناجي - مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال: «نواصل في أكاديمية دبي لريادة الأعمال عقد شراكات ومذكرات تفاهم من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تطوير وتنمية بيئة ريادة الأعمال في دبي ودولة الإمارات».

من جهتها، قالت د. طريفة الزعابي - المركز الدولي للزراعة الملحية: «يسعدنا التعاون مع أكاديمية دبي عبر هذه المذكرة التي ستنتج عنها نتائج إيجابية، كما يسعدنا أيضاً أن نتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال لعقد وتنظيم المخيم الشتوي «براعم ريادة الأعمال في قطاع الزراعة» البرنامج المتخصص الذي يهدف إلى زرع مهارات الإنتاجية والاستثمار الزراعي وتكوين جيل محب لبيئته».

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