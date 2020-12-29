اقتصادية دبي تطلق النسخة المحدثة من بوابة الملكية الفكرية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت اقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، النسخة المطورة والمحدثة من بوابة الملكية الفكرية الخاصة بالحصول على خدمة قضايا التعدي على العلامات والوكالات التجارية، وذلك بهدف تسهيل آلية تقييد العلامات والوكالات التجارية وتقديم خدمات حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة ومن أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة.

وتقدم البوابة المحدّثة خدماتها عبر خمس لغات وهي العربية والإنجليزية واليابانية والفرنسية والإيطالية، ويمكن الوصول إلى البوابة عبر الموقع الإلكتروني https:/‏‏/‏‏ipp.dubaided.gov.ae أو تنزيلها كتطبيق ذكي متوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي علماً بأن جميع معاملات بوابة الملكية الفكرية تتم بطريقة ذكية دون الحاجة لحضور العميل.

وأكد أحمد الروم المهيري مدير أول قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك «إن إدارة حماية الملكية الفكرية في القطاع تعمل جاهدة على حماية حقوق أصحاب الملكية الفكرية في إمارة دبي، حيث تعتبر بوابة الملكية الفكرية الأولى من نوعها على مستوى العالم في هذا المجال وحرصاً من الإدارة على استمرار مسيرة النجاح وتحقيقاً للتطلعات تم تطوير بوابة الملكية الفكرية وفقاً لمنظومة TRADE لأفضل الممارسات».

العلامات التجارية

أشار أحمد الروم إلى أن إدارة حماية الملكية الفكرية تعمل جاهدة على حماية حقوق أصحاب الملكية الفكرية ويتم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أصحاب وممثلي العلامات والوكالات التجارية سعياً لتطوير وتحسين بيئة الأعمال في إمارة دبي وسيتم قياس رأي المتعامل في الإجراءات المتخذة من قبل اقتصادية دبي في حماية حقوقهم بعد كل خدمة يتم تقديمها لهم.

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