522 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 522 مليون درهم.

وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل 239 مبايعة بقيمة 334.21 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 47.44 مليون درهم، و227 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 286.77 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الممزر، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 172.76 مليون درهم، منها 5 رهونات أراض بقيمة 28.67 مليون درهم و58 رهونات فلل وشقق بقيمة 144.09 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 57 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 24 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 15.7 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا، بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 4 ملايين درهم.

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