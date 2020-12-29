«اتصالات» الأولى بالمنطقة في تبني «البلوك تشين» في الموارد البشرية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «اتصالات» عن مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين موظفيها وإسعادهم من خلال دمج تقنية البلوك تشين في عمليات الموارد البشرية لتصبح بذلك الأولى بالمنطقة في تطبيق هذه التقنية الرقمية المتطورة في مجال الموارد البشرية.

ويأتي تطبيق هذه التقنية بالشراكة مع «Chaintrail.com» وتتيح «اتصالات» بموجب ذلك لموظفيها إمكانية الوصول الدائم إلى رسائل الموارد البشرية وحماية بياناتهم وإتاحتها لهم بمرونة تامة.

كما يهدف استخدام تقنية البلوك تشين إلى ضمان حصول كافة الموظفين على الرسائل والبيانات المطلوبة والوصول إليها واستخدامها على مدار الساعة وطوال أيام السنة، في حين يمكن للجهات المعنية التحقق من البيانات بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى التدخل يدوياً.

أهمية

وأفادت دينا علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مجموعة اتصالات»: «تجسد هذه الخطوة مستقبل بيئة العمل بالتزامن مع التغيرات التي شهدها العالم في عام 2020 والذي برهن الأهمية المتزايدة لاستراتيجية (اتصالات) المتمثلة في (قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات).

ونعمل دائماً على ضمان تطبيق التقنيات المستقبلية بصورة واقعية وتزويدها لكافة عملائنا سعياً لتوحيد الجهود وتعزيز الإمكانات. وبدورها تركّز إدارة الموارد البشرية في (اتصالات) على تحقيق ذلك أيضاً على الصعيد الداخلي لتمكين موظفينا، ورفع مشاركاتهم، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، والارتقاء بمستوى تجارب الموظفين».

وأضافت المنصوري: «يؤدي تطبيق تقنية البلوك تشين في الموارد البشرية إلى ضمان تحكم الموظف بالبيانات الخاصة به بخصوصية وأمان والوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. ومن الضروري أن يتم تطبيق هذه التقنيات في مجتمعاتنا ومؤسساتنا بكفاءة ومن واقع المسؤولية.

وتضم (اتصالات) نخبة من أفضل المواهب المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وغيرها من التقنيات، وبالتوازي مع رحلة التحول الرقمي التي تشهدها الإمارات سنواصل تركيزنا على هذه المواهب كجزء من استراتيجية التوظيف واستقطاب المواهب لعام 2021 والأعوام المقبلة».

وتحرص «اتصالات» على تطبيق تقنية البلوك تشين والاستفادة منها ضمن أعمالها إلى جانب توفير هذه التقنية إلى الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في استخدامات متعددة مثل منصة UAE Trade Connect، ومنصة «شهادة» المخصّصة للشهادات الرقمية وكلاهما تعملان بتقنية البلوك تشين.

مجموعة شاملة

وبالإضافة إلى تبني تقنية البلوك تشين، أطلق قسم الموارد البشرية في «اتصالات» بشكل تجريبي المساعدة الافتراضية للموارد البشرية وهي منصة مجهزة بمجموعة شاملة من الأسئلة الأكثر تداولاً في قسم الموارد البشرية بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بسياسة الموارد البشرية للشركة.

وسيتم في المرحلة القادمة تطوير هذه الخدمة عبر واجهة مستخدم جديدة، وتوفيرها لكافة موظفي «اتصالات» لتكون بمثابة منصة شاملة.

ونجحت «اتصالات» أيضاً في أتمتة بعض مهام الموارد البشرية بواسطة الروبوتات ما أدى إلى إنجاز الأعمال بوتيرة سريعة وبدقة عالية، مثل التحقق من المطالبات للدورات التعليمية، والإجازات المرضية، وأذونات الغياب لأغراض العمل، بالإضافة إلى الإعلان عن الوظائف.

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