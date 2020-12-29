6.8 مليارات دولار سوق الواقع المعزّز الموجّه للتجزئة 2025

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقعت دراسة حديثة لموقع «ريبورت لينكر» أن تصبح تقنيات الواقع المعزز جزءاً أساسياً من التجارة الإلكترونية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى نمو سوق الواقع المعزز في سوق التجزئة في العالم من 1.4 مليار دولار في عام 2019 إلى 6.8 مليارات دولار بحلول نهاية 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يلامس 30%.

وعزا موقع الأبحاث القائمة على الذكاء الاصطناعي النمو الكبير في طرفيات وبرمجيات وخدمات الواقع المعزز في قطاع التجزئة إلى جائحة «كوفيد 19» التي أدت إلى تغير في سلوك المستهلك والطلب وأنماط الشراء وإعادة توجيه سلاسل التوريد وآليات السوق، ودفعت تجار التجزئة إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها تقنيات الواقع المعزز والنمذجة ثلاثية الأبعاد في التواصل مع المتسوقين عبر الإنترنت وعرض منتجاتهم بصورة أكثر فعالية.

ويتوقع خبراء أن يؤدي زيادة انتشار تقنية الجيل الخامس ودخول شركات مثل «جوجل» و«أمازون» في السوق من خلال طرح تطبيقات الواقع المعزز إلى نشر استخدام الواقع المعزز بصورة متزايدة في عمليات الشراء عبر الإنترنت وإطلاق المنتجات الجديدة وحضور المناسبات المختلفة.

تجزئة رقمية

وأكّد شهباز خان، مدير عام شركة «فيزا» في الإمارات قدرة تقنيات الواقع المعزز على سد ثغرات قطاع البيع بالتجزئة الرقمي، مشيراً إلى أن استخدام تقنيات الواقع المعزز من شأنه إثراء تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال منح المستهلكين تصوراً أكثر واقعية للمنتجات التي يرغبون بشرائها بمنتهى الراحة والأمان من منازلهم.

ورجح خان في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» استمرار توجه التجزئة الإلكترونية نحو الواقع المعزز حتى بعد انحسار الجائحة كوسيلة يستطيع المستهلكون من خلالها فحص أو تجريب المنتجات قبل شرائها.

وأضاف: «إيّاكم والتخلي عن فكرة المغامرة باقتحام عالم الواقع المعزز بذريعة أنه لم يحن وقته بعد، فمن المتوقع أن يكون لنقل تجارب التسوق الفعلية إلى منصات التجارة الإلكترونية أمراً بالغ الأهمية للمحافظة على نسب تحول المستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت».

استطلاع

قال شهباز خان: «في آخر استطلاع أجرته اقتصادية دبي وشرطة دبي وشركة «فيزا» هذا العام، قال (49%) من المستهلكين المشاركين في دولة الإمارات إنهم أصبحوا أكثر إقبالاً على التسوق عبر الإنترنت منذ تفشي الجائحة؛ في حين أن الأغلبية (61%) يفضلون الدفع لقاء مشتريات التجارة الإلكترونية».

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